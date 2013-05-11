الحبسي ... "حارساً" لعرين مانشستر سيتي

كشفت صحيفة إنجليزية النقاب عن أن الحارس الدولي العُماني علي الحبسي بات في طريقه للتعاقد مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقالت صحيفة "الميرور " الانجليزية أن مانشستر سيتي دخل في مفاوضات مع الحبسي الذي يلعب في صفوف ويغان أتليتك من أجل التعاقد معه، وذلك في خطوة منه لتعويض رحيل حارسه الاحتياطي كوسيل بانتيليمون الذي سيترك الفريق للبحث عن فرصة له للعب أساسيا في فريق آخر.



ويضم مانشستر سيتي في صفوفه أيضاً الحارس الدولي الانجليزي جو هارت، والذي يلعب أساسيا و يعوضه باستمرار الحارس الدولي الروماني بانتيليمون.



ولم تكشف الصحيفة الانجليزية عن قيمة العقد أو المدة التي سينتقل بموجبها الحبسي إلى مانشستر سيتي الذي سيخوض، اليوم السبت، المباراة النهائية لكأس الاتحاد الانجليزي ضد فريق ويغان أتلتيك الذي يذود عن مرماه الحبسي.



وستكون فرصة الحبسي مضاعفة لإثبات قدراته في هذه المباراة، والاقتراب أكثر من أسوار مانشستر سيتي الذي اتفق بشكل كبير مع حارسه الروماني على الرحيل نهاية الموسم الجاري، وبالتالي بات عليه التعاقد مع حارس بديل للأساسي هارت ولتعويض بانتيليمون.



ويعيش الحارس الدولي العماني علي الحبسي واحدة من أجمل فترات مسيرته الاحترافية مع فريقه ويغان، بعدما قاده لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي، وهو أول لاعب خليجي خليجي يقود فريقا أوروبيا لنهائي واحدة من أعرق البطولات وأقدمها على الإطلاق.



ونال الحبسي إشادة واسعة من قبل وسائل الاعلام الانجليزية نظرا للمستويات الرائعة التي يقدمها مع فريقه، حتى بات محط أنظار العديد من الأندية الانجليزية وخصوصا ليفربول الذي أبدى رغبته أكثر من مرة في التعاقد معه للذوذ عن مرماه.



نبذة عن الحبسي



وكان الحبسي قد بدأ مشواره الرياضي عام 1988 مع نادي المضيبي العُماني، قبل أن ينتقل لنادي النصر العماني عام 2002، حيث أحرز معه لقب كأس السلطان قابوس، وبعد موسم واحد مع النصر انتقل الحبسي إلى نادي لين النرويجي الذي بقي معهم موسمين حقق خلالهما جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري النرويجي.



ولفت الحبسي الذي يبلغ طوله (1.94 متر) أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال وجوده في الدوري البلجيكي لينتقل إلى بولتون الإنجليزي بشكل نهائي عام 2006، لكنه لم يشارك معه إلا في عشر مباريات حتى عام 2010، قبل أن ينضم بعدها إلى نادي ويغان أتلتيك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد لتعويض غياب حارس ويغان كريس كيركلاند المصاب.



وأبدع الحبسي بشكل لافت مع ويغان، ليضمن له مكانا أساسيا في الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، قبل أن ينتقل بشكل رسمي لصفوف الفريق الانجليزي.



وسبق للحبسي وأن توج بجائزة أفضل لاعب في الموسم في فريقه ويغان، علاوة على فوزه بلقب أفضل لاعب في الفريق يخوض مباريات خارج أرضه وفقا لاستفتاء جماهيري.



وعلى صعيد المنتخب الُعماني، فقد توج الحبسي مع منتخب بلاده بكأس الخليج 2009، كما حصل على لقب أفضل حارس مرمى في كأس الخليج لأربع دورات متتالية.



