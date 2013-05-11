مانشستر سيتي "يفكر" في استبدال "مانشيني" بـ" بيليغريني"

يستعد مانشستر سيتي الذي يخوض، اليوم السبت، نهائي مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم أمام ويغان لاستبدال مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني بالتشيلي مانويل بيليغريني مدرب ملقة الإسباني، بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت.



وذكرت صحيفة"تيليغراف" أن مانشيني الباحث عن لقبه الثالث في ثلاثة مواسم ونصف مع"سيتيزنز" فقد ثقة الإدارة الاماراتية لحامل لقب الدوري في موسم2011-2012، كما أشارت تقارير إسبانية أن بيليغريني المدرب السابق لفياريال وريال مدريد وافق على عقد بقيمة"4ر3" ملايين جنيه سنوياً لتدريب سيتي.



ولن يكون قدوم بيليغريني "59" عاماً مفاجئاً، خصوصاً بعد كشف النادي عن لقاء بين مدير النادي تشيكي بيغيريستاين ووكيل المدرب التشيلي خيسوس مارتينيز قبل أسبوعين في مدريد.



وعلى الرغم من شعبية مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق مانشيني لدى جماهير النادي، إلا أن فشله بالحفاظ على لقب الدوري أمام غريمه وجاره مانشستر يونايتد والخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا قد يلعبان دوراً في خروجه من أسوار النادي.



وأضافت "تيليغراف": "بالرغم من العلاقة الجيدة بين مانشيني ورئيس النادي خلدون المبارك، إلا أن الثنائي الإسباني بيغيريستاين والمدير التنفيذي فيران سوريانو يريدان تعيين مدير فني بدلاً من دور المدرب-المدير البريطاني الاعتيادي والذي يملك نفوذاً كبيراً في الفريق.



وكان مانشيني علق على لقاء بيغيرستاين ووكيل بيليغيريني بقوله: "لا أعلم لماذا التقيا لكن أتمنى أن يكون الطعام لذيذا... تشيكي يجول العالم بحكم وظيفته، لذا لا مشكلة لدي إذا التقى وكيل أعمال بيليغريني أو براندن رودغرز "مدرب ليفربول".



وأضاف مانشيني الذي جدد عقده السنة الماضية لخمسة مواسم براتب سنوي يبلغ"5ر7" ملايين جنيه: "أحرزت سبعة ألقاب في أربع 4 مع إنتر ميلان وأقلت من منصبي، أعرف كرة القدم جيداً لتفهم هذا الموقف. أريد الاستمرار بالفوز كل سنة".