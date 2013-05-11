تهديد مدرب مانشستر يونايتد الجديد .. بـ"القتل"

كشفت صحيفة إنجليزية أن المدير الفني الجديد لمانشستر يوناتيد ديفيد مويس تلقى تهديدات بالقتل، بعد موافقته على تولي تدريب مانشستر يوناتيد خلفا للسير أليكس فيرغسون.



وقالت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن رسائل التهديد بالقتل وصلت للاسكتلندي مويس عبر صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تفاجأ بها.



وتوقعت الصحيفة أن تكون تلك الرسائل من بعض المشجعين المتعصبين لمانشستر يوناتيد، أو من مجموعة من نظرائهم في ناديه الحالي إيفرتون.



في غضون ذلك، فتحت الشرطة الانجليزية تحقيقا في أمر تلك التهديدات من أجل معرفة المصدر الرئيسي للتهديدات التي تلقاها المدير الفني الجديد لمانشستر يوناتيد، دون تحديد أي معلومات إضافية.



وفي نفس السياق، قالت تقارير صحافية إنجليزية أخرى أنه من المتوقع أن تكون تلك التهديدات قد جاءت من خلال مجموعة من مشجعي إيفرتون، بعد قرار مويس التخلي عن النادي من جهة، ولمنعه من اصطحاب عدد من لاعبي الفريق المميزين كفيلاني من جهة أخرى.



وأوضحت نفس المصادر أن مويس يرغب في استقطاب عدد من لاعبي ناديه الحالي إيفرتون، وفي مقدمتهم لاعب الوسط مروان فيلايني والظهير الأيسر ليتون بينز، ليضمهم لفريقه الجديد اليوناتيد.



يذكر أن مانشستر يوناتيد أعلن، الخميس الماضي، عن تعاقده مع الاسكتلندي ديفيد مويس ليخلف مواطنه فيرغسون في الإدارة الفنية للفريق، لمدة ستة مواسم تبدأ من يوليو المقبل.