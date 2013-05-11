على غير العادة .. حكم يعتدي على مدرب

لطالما كان الحكام هم الضحايا للاعتداء في الملاعب، ولاسيما من اللاعبين، لكن القاعدة تغيّرت في الأرجنتين، واعتدى حكم على مدرب خلال مباراة "أرسنال ساراندي" أمام "نيوز اولد بويز"، والتي انتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين.

لم يعجب مدرب "اولد بويز" جيراردو مارتينو قراراً للحكم خوان بابلو بومبي، فاحتج عليه بشدة وهو يقف خارج المستطيل الأخضر، وحينها ركض الحكم بسرعة باتجاه المدرب ودفعه بقوة طالباً منه الصمت والكف عن اعتراضاته، وحاول المدرب رد الاعتبار لنفسه، لكن لاعبيه والحكم الرابع سيطروا عليه.

وعلى ما يبدو أن الحكم لم يكتف بدفعه للمدرب، بل حاول فعل المزيد لولا إحاطة اللاعبين وأحد مساعديه به ومنعه من ذلك، قبل أن يعود الهدوء إلى أرض الملعب وتُستأنف المباراة.

وحرمت الهزيمة اولد بويز من الانفراد بصدارة الدوري الأرجنتيني، إذ تراجع للمركز الثاني في جدول الترتيب خلف لانوس بعد مرور 12 جولة من مرحلة الإياب "كلوزورا" فيما صعد "أرسنال" للمركز السادس.



