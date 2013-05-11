تشلسي.. إلى دوري الأبطال.. ولامبارد الهداف التاريخي

ضمن تشلسي مشاركته الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي فقد لقبها هذا الموسم بفوزه الثمين على مضيفه استون فيلا 2-1، اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك في برمنغهام في افتتاح المرحلة الـ37 "قبل الأخيرة"من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



ويدين تشلسي بذلك إلى لاعبه الوسط الدولي فرانك لامبارد الذي سجل الهدفين في الدقيقتين"61"و"88" رافعاً رصيده إلى"15"هدفاً في المركز السادس على لائحة هدافي الموسم الحالي، وإلى "203" أهداف في تاريخ الـ"بلوز" ليصبح أفضل هداف للنادي اللندني بفارق هدف واحد أمام نجم الستينيات بوبي تامبلينغ.



وكان استون فيلا البادئ بالتسجيل عبر المهاجم الدولي البلجيكي كريستيان بينتيكي إثر تلقيه كرة في منتصف الملعب فانطلق بها وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها زاحفة في زاوية ضيفة على يمين الحارس الدولي التشيكي العملاق بيتر تشيك"14"رافعاً رصيده إلى"19" هدفاً في المركز الرابع على لائحة الهدافين.



وتلقى تشلسي ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه الدولي البرازيلي راميريز سانتوس لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة "45" لكن الفريقين تساويا عددياً على أرضية الملعب إثر طرد بينتيكي لتلقيه الانذار الثاني أيضا في الدقيقة"58".

وانتظر تشلسي حتى الدقيقة"61" لإدراك التعادل عبر لامبارد من تسديدة رائعة بيسراه من داخل المنطقة أسكنها على يمين الحارس الأميركي براد غوزان.



وخسر النادي اللندني جهود قائده جون تيري في الدقيقة"77" بسبب الإصابة حيث نقل على حمالة تاركا مكانه للصربي برانيسلاف ايفانوفيتش.



وضرب لامبارد بقوة في الدقيقة"88" عندما سجل هدف الفوز من هجمة منسقة قادها بنفسه حيث مرر كرة إلى الإسباني خوان ماتا ومنه إلى البلجيكي ايدين هازار الذي توغل داخل المنطقة ومررها عرضية زاحفة تابعها لامبارد داخل المرمى الخالي.



وتعرض هازار إلى إصابة في الفخذ وأكمل فريقه المباراة بتسعة لاعبين لأن مدربه الإسباني رافايل بينيتيز استكمل التبديلات الثلاثة القونونية لكن النتيجة لم تتغير.



وعزز تشلسي موقعه في المركز الثالث برصيد"72" نقطة بفارق خمس نقاط عن أرسنال الرابع ومنافسه الوحيد على البطاقة المباشرة والذي يستضيف ويغان، الثلاثاء المقبل، في ختام المرحلة، وبفارق ست نقاط عن الفريق اللندني الثالث توتنهام والذي يحل ضيفاً على ستوك سيتي غداً الأحد.



ويتفوق تشلسي بفارق الأهداف عن جاريه أرسنال وتوتنهام حيث يملك" + 35" مقابل" + 31 "للثاني و"+ 18 "للثالث، وبالتالي ضمن البلوز إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل.



ويلعب تشلسي الذي سيخوض نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام بنفيكا البرتغالي، الأربعاء المقبل، مباراته الاخيرة أمام ضيفه ايفرتون، فيما يلتقي أرسنال مع نيوكاسل، وتوتنهام مع سندرلاند.



أما استون فيلا فبقي في المركز الـ13 بعدما تجمد رصيده عند "40 " نقطة لكنه لم يضمن حتى الآن حسابياً بقاءه في الدرجة الممتازة كونه يتقدم بفارق خمس نقاط عن ويغان آخر المهددين بالهبوط واللحاق بريدينغ وكوينز بارك رينجرز.



ويتوقف مصير استون فيلا على نتائج مباريات الغد بين نيوكاسل الـ17 بـ"38 "نقطة مع مضيفه كوينز بارك رينجرز الأخير، ونوريتش سيتي الـ16 بـ"38" مع وست بروميتش البيون الثامن، وسندرلاند الـ15 "38" نقطة مع ساوثمبتون الـ14برصيد"39" نقطة .



ويلتقي غداً أيضا ايفرتون مع وست هام يونايتد، وفولهام مع ليفربول، ومانشستر يونايتد مع سوانسي سيتي فيما يلعب الثلاثاء ريدينغ مع مانشستر سيتي.

