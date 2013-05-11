مدرب بايرن ميونيخ يرفض لقب "الاستثنائي"

رفض المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني بوب هاينكس وصفه بالمدرب الاستثنائي، وذلك بعد التصريحات الصحافية التي خرج بها الرئيس التنفيذي للبايرن كارل هاينز رومينيغه وأكد خلالها أن هاينكس هو المدرب الاستثنائي، بعد نجاحاته التاريخية مع النادي البافاري.



وقال هاينكس في تصريحات صحافية أن يرفض وصفه بهذا اللقب من قبل رئيس النادي، بسبب أن هذا الوصف لا ينطبق عليه بل هناك أناس آخرون أحق به منه، لأنه ليس شخصا " استثنائيا".



وتابع: "أناس آخرون يفعلون أمورا مميزة أكثر من تلك التي أفعلها أنا .. رجال الخدمة العامة، عاملو الاسعاف .. الأشخاص الذين يضحون بأنفسهم ويتجندون ويخسرون أنفسهم ويصابون .. نساءنا .. هم الذين يستحقون هذا اللقب".



واعترف هاينكس بأنه يقدم مع فريقه موسما استثنائيا ولكن هذا من صميم عمله هو ولاعبيه .. ولكنه لا يريد وصفه بهذا اللقب.



وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ رومينيغه قد أكد أن بوب هاينكس هو المدرب الاستثنائي الحقيقي كونه قاد البايرن للتتويج بلقب الدوري وعلى أعتاب الكأس ودوري أبطال أوروبا.



وأوضح أنه (هاينكس) يقدم موسما مميزا لذلك يجب وصفه بـ "المدرب الاستثنائي"، كون انجازاته هي التي تتحدث عن نفسها.



وتابع رومينيغه في تصريحات أدلى بها لمجلة بايرن ميونيخ أنه يعرف مدربا اخرا يحمل نفس اللقب – في اشارة منه لمورينهو مدرب ريال مدريد- لكنه أشار إلى أنه بالنسبة لبايرن ميونيخ أن هاينكس هو المدرب الاستثنائي.



يذكر أن بايرن ميونيخ تحت قيادة بوب هاينكس الذي سيتركه نهاية الموسم الحالي، قدم أفضل موسم في السنوات الأخيرة، بتتويجه بلقب الدوري الألماني بفارق شاسع عن ملاحقيه، بالإضافة لوصوله لنهائي كأس ألمانيا ونهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.