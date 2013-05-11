مدرب توتنهام: "التزم" ياغاريث بيل .. وكن واضحاً

طالب مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي "البرتغالي" اندري فيلاش بواش جناحه "الويلزي"غاريث بيل توقيع عقد جديد مع فريقه ليضع حداً لشائعات انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.



وعلى الرغم من أن افضل لاعب في الدوري الانجليزي لكرة القدم لا يزال مرتبطا مع الفريق اللندني حتى 2016، إلا أن فريقه ينوي رفع راتبه وتجديد عقده ليتفادى المزيد من الضغوط من ريال مدريد، وذلك بعد تسجيله"20" هدفا في الـ"برميير ليغ" حتى الآن هذا الموسم.



وقال فيلاش بواش: "سيكون جيداً أن يجدد عقده. يستحق ذلك نظراً للموسم الذي قدمه، يمكننا عندئذ وضع حد لكل التكهنات حول مستقبله".



وأصبح بايل ثالث لاعب ينال جائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب وأفضل لاعب واعد في العام ذاته.



وسبق أن حقق لاعبان هذا الانجاز وهما البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2007، والاسكتلندي اندري غراي عام 1997.



وسبق لبيل أن أحرز لقب جائزة أفضل لاعب عام 2011 وهو يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب هدافي البـ"رميير ليغ" وراء الهولندي روبين فان بيرسي من مانشستر يونايتد والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول علما بأنه تفوق عليهما لنيل جائزة أفضل لاعب لهذا العام.