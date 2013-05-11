مورينهو ساخراً: "مودريتش" أنت أسوأ صفقة .. إنك تلعب بلا أخطاء

أفصحت القناة الإسبانية السادسة عن محور الحديث الذي دار بين المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو، وصانع ألعاب الفريق الكرواتي لوكا مودريتش، بعد استبدال الأخير في مباراة الريال الماضية أمام ملقة ضمن الجولة 36 من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.



وطبقاً لما أوردته القناة الإسبانية السادسة "لاسيكستا"، فإن المدرب البرتغالي قد أخبر لاعبه الكرواتي- بنبرة لا تخلو من السخرية- بأنه "أسوأ صفقة في الليغا لهذا الموسم"، كما ادعت صحيفة "ماركا" في وقتٍ سابق.



لكن "المدرب الاستثنائي" استدرك قائلاً: "والدليل على صحة كلامي، بأنك قمت بإنهاء هذه المباراة دون أي أخطاء"، في إشارة واضحة إلى إعجابه التام بقدرات صانع الألعاب الكرواتي، وفي تهكم واضح على الصحيفة الإسبانية التي لا تفوت أي فرصة للنيل من مدرب ريال مدريد ومن الصفقات التي يجلبها.



وتابع "مورينهو" حديثه للاعب الكرواتي- الذي نقله قارئ الشفاه في القناة الإسبانية- قائلاً: "لكي تكون أسوأ صفقة في الموسم كما زعم أعداء النجاح، فعليك أن تكون سيئاً؛ لذا كن واثقاً بأنك لا تلعب كرة القدم بشكل سيئ كما ادعى أولئك".



وبحسب القناة ذاتها، فإن المدرب البرتغالي قد استخدم هذا الأسلوب مع "مودريتش" كنوعٍ من التحفيز قبيل مباراة الفريق المنتظرة أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث ترجح تقارير صحافية مشاركة اللاعب الكرواتي في المباراة النهائية بعد تألقه اللافت في مباريات "الميرنغي" الأخيرة.



وبات " كرويف البلقان" -الذي انضم للريال مقابل 33 مليون جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية- ورقة رابحة في تشكيلة "اللوس بلانكوس"، وذلك بعد أن قضى أيام عصيبة في بداية مشواره مع الفريق، حيث دفع أداءه السيئ رفقة فريقه في بداية مشواره جمهور الكرة الإسبانية إلى اختياره كأسوأ صفقة في الدوري الإسباني هذا الموسم حسب الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "ماركا" على موقعها الإلكتروني الرسمي.



واعتمد المدير الفني للريال في الآونة الأخيرة على تطبيق مبدأ المداورة بين "مودريتش" وزميله بالفريق الألماني"مسعود أوزيل"، نظراً لازدحام جدول مباريات الفريق، إذ شارك اللاعبان بنفس العدد من المباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بواقع 29 مباراة لكلٍ منهما.