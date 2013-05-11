"مقطع فيديو" يكشف التالي: "ميسي" ولد موهوباً

برهن مقطع فيديو قديم ظهر للمهاجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أن الموهبة التي يمتع بها أفضل لاعب في العالم حالياً وُلدت معه، حينما أبصر النور في مدينة روزاريو، ولم يكتسبها بعدما كبر وترعرع، بل ولم تتجل عقب خضوعه لعلاج نقص هرمونات النمو.

شريط الفيديو الذي يعود لعام 1994- أي حينما كان لاعب برشلونة الحالي في السابعة من عمره - أظهر خلاله "البرغوث" الأرجنتيني مهارات غير عادية، إذ كان يراوغ أقرانه بشكل لا يختلف كثيراً عمّا يفعله الآن، ويفعل ما يريد بالكرة وبمهارة منقطعة النظير.

اللقطات التي ظهر فيها ميسي كانت خلال مباريات مع الفريق الذي بدأ مشواره الكروي في صفوفه ويدعى "غراندولي" وكان يدربه والده "خورخي"، وانتقل بعد ذلك بعام واحد لنادي نيوز أولد بويز، قبل أن يُكتشف أنه مصاب بنقص هرمونات النمو، ويتكفل نادي برشلونة بعلاجه.