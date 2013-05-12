رئيس برشلونة: نحتاج إلى قلب دفاع ومهاجم وحارس مرمى

حول برشلونة انتباهه إلى تدعيم صفوفه للموسم المقبل بعد حصوله على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لرابع مرة في آخر خمس سنوات، بفضل تعادل ريال مدريد صاحب المركز الثاني 1-1 مع مضيفه إسبانيول أمس السبت.



وسيحل برشلونة ضيفا على اتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث الليلة ويستمتع الفريق بفارق لا يمكن تعويضه في صدارة الترتيب، حيث يبتعد عن الغريم ريال مدريد بقيادة مدربه جوزيه مورينهو بفارق سبع نقاط قبل مباراتين فقط من نهاية الموسم.



وأكد نائب رئيس برشلونة غوسيب بارتوميو لمحطة النادي التلفزيونية أنه "ستكون هناك بعض التغييرات القليلة".

وقال: "فريقنا الحالي على أعلى مستوى من التنافسية ويصعب جداً تبديل بعض اللاعبين".

وتابع: "أبلغنا حارس الفريق فيكتور فالديس بعدم رغبته في الاستمرار ولذلك سنسعى للعثور على بديل هذا الصيف .. كما نحتاج إلى قلب دفاع ومهاجم".

وجمع برشلونة الذي يدربه تيتو فيلانوفا خلال النصف الأول من الموسم الحالي نقاطاً لم يسبق لأي فريق الحصول عليها خلال هذه الفترة إذ حصد "55" نقطة من أصل"57"ممكنة لكنه تراجع خلال الشهرين الأخيرين بسبب الاصابات والإجهاد الذي نال من لاعبيه.



وخسر برشلونة أمام ريال مدريد قبل نهائي كأس ملك إسبانيا وتجرع هزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني في دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا ليبدأ البعض الحديث عن نهاية لمسيرة نجاحات برشلونة في السنوات الأخيرة.



وتركت سلسلة الإصابات، التي لاحقت القائد كارليس بويول (35 عاماً) وعملية التعافي الطويلة من جراحة زراعة الكبد التي خضع لها ايريك أبيدال، برشلونة أمام القليل من الخيارات في الدفاع .. وما زاد الطين بلة إصابة خافيير ماسكيرانو وأدريانو كوريا أيضا.



كما كان لتذبذب مستوى المهاجمين ديفيد بيا والكسيس سانشيز تأثيره على الفريق الذي اعتمد بشكل أكبر على هدافه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم خاصة في المباريات الكبرى.

