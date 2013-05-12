روني: الأخبار عن تغييرات في حسابي بـ "تويتر" .. مجرد "هراء"

سخر مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني من الأخبار التي تحدثت عن شطب اسم ناديه من التعريف الخاص بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "هذه الأخبار "هراء"، واسم مانشستر لم يكن مكتوباً أصلاً، لأقوم بمحوه".



وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكرت ان روني أزال من سيرته الشخصية على حسابه الخاص في مدونة "تويتر" عبارة "لاعب مانشستر يونايتد" ليعزز الشائعات التي سرت، في صحف إنجليزية عدة بأنه أعلم قبل أسبوعين مدرب الفريق أليكس فيرغوسون رغبته في الانتقال إلى فريق جديد.

وبحسب "فرانس برس" فإن الهداف الإنجليزي، استعاض عن عبارة "لاعب مانشستر يونايتد" بأخرى تقول "رياضي نايكي إنجلترا" في إشارة إلى شركة السلع الرياضية التي ترعاه.



إلى ذلك، لن يكون الصيف التحضيري للمدرب الاسكتلندي ديفيد مويس الذي سيخلف مواطنه أليكس فيرغوسون في تدريب مانشستر يونايتد بطل الدوري الانجليزي الممتاز، هادئاً على الاطلاق إذ تنتظره مهمة شاقة متمثلة بتقرير مستقبل المهاجم الدولي واين روني مع "الشياطين الحمر".



والمفارقة أن مويس كان خلف ظهور روني إلى الساحة عندما وثق بقدراته وأشركه مع الفريق الأول لـ"إيفرتون"، حين كان اللاعب في الـ16 من عمره ، لكن علاقة الرجلين تدهورت حين انتقل "الفتى الذهبي" إلى يونايتد عام 2004.



وتشير بعض المصادر بأن روني لا يرغب بترك الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وقد تكون وجهته المقبلة تشلسي، علما بأن بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي من الأندية المهتمة في الحصول على خدماته.



وأكد يونايتد أن روني ليس للبيع، لكن وسائل الإعلام تشير إلى أن إدارة النادي قد تفكر بالتخلي عنه في حال تقدم أحد الأندية بعرض يتجاوز"31 "مليون دولار.



ويبدو باريس سان جيرمان بإدارته القطرية الأكثر قدرة مادياً على دفع الراتب الشهري الذي يتقاضاه اللاعب وقدره"385" ألف دولار أسبوعيا، لكن فيرغوسون بالذات نفى مؤخراً صحة الأخبار التي تتحدث عن امكانية انتقال مهاجمه الدولي إلى النادي الباريسي.



وقال فيرغوسون في معرض رده على سؤال حول تأثر أداء لاعب ايفرتون السابق بالحديث عن انتقاله إلى "بارك دي برينس": "لا اعتقد أن هناك أي شيء من هذا القبيل .. لا يمكنني قول أي شيء عن هذا الموضوع".



وسبق لفيرغوسون أن أكد بأن روني لن يترك يونايتد الصيف المقبل بعد الخروج من الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الاسباني، حيث أكد المدرب الاسكتلندي حينها أن ما يقال "تفاهات".



ومنع فيرغوسون حينها صحيفتين من حضور المؤتمر الصحافي حتى تتقدمان باعتذارهما بعد تحدثهما عن رحيل روني وعن أن الأخير لا يتحدث مع مدربه خلال التمارين.



ورغم تأكيد فيرغوسون بأنه لا يواجه اي مشكلة مع روني، فإن اللاعب ليس مرتاحا دون أدنى شك للدور الذي يلعبه في الفريق منذ قدوم الهولندي روبن فان بيرسي في بداية الموسم الحالي من أرسنال، لأن الأخير فرض نفسه رأس الحربة الأساسي تاركا لروني تشارك المركز الثاني في خط المقدمة مع ويلبيك أو حتى كاغاوا في حال قرر فيرغوسون تعزيز خط الوسط الهجومي على حساب مهاجم صريح.



وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن رحيل روني، إذ سبق للفتى الذهبي أن ألمح في أكتوبر 2010 إلى رغبته بترك"الشياطين الحمر" لكن لأسباب مختلفة تماما عن الوضع الحالي، اذ اعتبر حينها بان فريق فيرغوسون يفتقد إلى الطموح قبل أن يعود لاحقا عن رأيه ويوقع عقداً جديداً لمدة خمسة أعوام.



