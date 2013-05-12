صحف إسبانية تتجاهل فوز برشلونة بـ"الدوري".. وتتحدث عن كرة السلة

المصدر: مدريد ــ فرانس برس - د ب أ

أشادت الصحف الإسبانية وخصوصاً الصادرة في مقاطعة كتالونيا بإحراز برشلونة لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس السبت، من دون أن يلعب إثر تعادل غريمه التقليدي ريال مدريد بطل الموسم الماضي مع إسبانيول 1-1.

ويتقدم برشلونة على ريال مدريد بفارق سبع 7 نقاط قبل جولتين من النهاية.

وعنونت صحيفة كتالونيا الرياضية اليومية على صفحتها الأولى "الأبطال"، في حين كتبت "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أيضا "البرشا يحرز بطولة تيتو "فيلانوفا" وميسي بعد أن خاض بطولة رائعة تصدرها منذ البداية وحتى النهاية".

الصحيفتان الرياضيتان في مدريد "اس" و"ماركا" خصصتا الجزء الأكبر من الصفحتين الأوليين للمباراة النهائية لبطولة أوروبا للأندية في كرة السلة التي يخوضها ريال مدريد، اليوم الأحد، لكن مع الإشارة إلى إحراز برشلونة لقب دوري كرة القدم.

وقالت "اس": "إن ريال مدريد بلاعبيه الاحتياطيين وبدون حماس قدم المباراة إلى برشلونة" مشيرةً إلى أن برشلونة تصدر البطولة منذ البداية.

واعتبرت"ماركا" بدورها أن الفائز الكبير هذا الموسم إلى جانب ميسي هو تيتو فيلانوفا.

وترك فيلانوفا الفريق أشهر عدة، بعد أن خضع لعلاج ورم سرطاني في الرأس في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن يعود في المراحل الأخيرة، وقد حل بدلاً عنه اثناء غيابه مساعده خوردي رورا.

لكن برشلونة تعرض إلى نكسة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث خرج من نصف النهائي بعد أن تلقى صفعتين من بايرن ميونيخ الالماني، فخسر برباعية نظيفة في ميونيخ ذهاباً، وبثلاثية في كتالونيا إياباً.

احتفالات على مواقع التواصل الاجتماعي

على الرغم من انشغال الفريق بالاستعدادات لمباراته المرتقبة الليلة أمام أتلتيكو مدريد في المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لم يستطع اللاعبون منع أنفسهم من الاحتفال بلقب البطولة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت.

وقال الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز لاعبي برشلونة على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "بعد عام رائع من العمل، أشعر بالسعادة للاحتفال بهذا اللقب".

ويتصدر ميسي قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد "46" هدفا ليقترب من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد على مدار تاريخ البطولة وهو الرقم الذي حققه الموسم الماضي عندما سجل"50" هدفا في الدوري الإسباني.

كما حقق ميسي الموسم الحالي رقما قياسيا جديدا يصعب تحطيمه بعدما هز الشباك في"19" مباراة متتالية بالدوري الإسباني ليكون أول لاعب في التاريخ يهز شباك جميع منافسيه في البطولة دون توقف.

ومن المؤكد أن لقب الفريق هذا الموسم يختلف عن الألقاب الثلاثة التي أحرزها في الدوري الإسباني تحت قيادة مديره الفني السابق غوسيب غوارديولا الذي تولى قيادة الفريق على مدار المواسم الأربعة الماضية.

وتزامن حسم اللقب، أمس السبت، مع احتفال لاعب برشلونة أندريس إنييستا بذكرى ميلاده الـ29 ليعتبرها اللاعب أفضل هدية تقدم له في يوم كهذا.

وذكر إنييستا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" :أفضل هدية، أن أكمل عامي الـ٢٩ وأفوز بالدوري .. إنها جائزة العمل الذي قدمناه على مدار العام".

وشاهد أعضاء فريق برشلونة مباراة الأمس عبر شاشات التلفزيون في منازلهم وقبل التجمع اليوم للسفر إلى مدريد ومواجهة أتلتيكو.

وذكر لاعب برشلونة سيسك فابريغاس على حسابه الشخصي على "تويتر" بعد مباراة الأمس: "اليوم يوم عظيم .. نتيجة موسم ساطع ! أشعر بسعادة بالغة لأننا نستطيع الاحتفال بهذا اللقب .. إنه لقب الدوري الأول لي مع برشلونة".

وانتقل فابريغاس، الذي احتفل بذكرى ميلاده الـ26 في الرابع من مايو الحالي، إلى برشلونة قبل بداية الموسم الماضي قادما من أرسنال الإنجليزي ولكن الفريق لم يحرز لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي ليكون لقب هذا الموسم هو الأول له مع الفريق في الدوري.

ويمثل اللقب طوق النجاة للفريق الكتالوني في ظل الظروف العصيبة التي عاشها في الأسابيع القليلة الماضية بسبب إصابة ميسي وخروج الفريق صفر اليدين من كأس ملك إسبانيا وسقوطه المدوي أمام بايرن ميونيخ الألماني في المربع الذهبي لدوري الأبطال الأوروبي.



وذكر مدافع برشلونة "البرازيلي" داني ألفيس تعليقاً على صورة نشرها بصفحته على "فيسبوك" تجمع بين فيلانوفا وأبيدال: "السعادة لجميع زملائي بعد هذا اللقب خاصة لهذين، تيتو وأبيدال".

كما استغل رئيس النادي ساندرو روسيل قناة برشلونة التلفزيونية ليهدي اللقب لكل من فيلانوفا وأبيدال أيضا.

وقال روسيل: "عودة أبيدال للظهور مع الفريق كانت أمرا رائعا ومبهرا .. إنها لحظة الدوري بالنسبة لي، إذا كان من الممكن أن نضع اسما على كأس البطولة فإنه يجب أن يكون لكل من تيتو وأبيدال".

وقرر أنصار برشلونة الانطلاق في مسيرات احتفالية حاشدة بشوارع المدينة مثلما هو معتاد مع كل لقب يحرزه الفريق.

واندفع نحو ثلاثة آلاف من مشجعي برشلونة إلى الشوارع بعد انتهاء مباراة الأمس للاحتفال بتتويج فريقهم بلقب المسابقة.

وبغض النظر عن نتيجة لقاء اليوم أمام أتلتيكو، سينطلق أنصار برشلونة في مسيرات احتفالية غدا تنتهي في استاد "كامب نو" معقل الفريق.

وينتظر أن يحظى ميسي أيضا بالتقدير الهائل نفسه الذي حظي به فيلانوفا وأبيدال حيث تعتبرهم الجماهير أبرز ثلاثة أبطال في مسيرة الفريق نحو اللقب هذا الموسم.



مورينهو يهنئ خصمه اللدود



هنأ مدرب ريال مدريد الإسباني "البرتغالي" جوزيه مورينهو برشلونة الغريم اللدود لفريق العاصمة بفوزه بلقب بطل الدوري للمرة 22 في تاريخه.

وقال مورينهو لموقع ريال مدريد على شبكة الانترنت: "أريد تهنئة برشلونة والمدرب واللاعبين والإداريين والجمهور".

وأضاف: "لقد فاز برشلونة باللقب الذي كان بحوزتنا، وأعتقد بأن أقل ما يمكن فعله هو تهنئته".

وأراح مورينهو عدداً من اللاعبين للمباراة النهائية لكأس الملك التي يخوضها الجمعة المقبل ضد غريمه في العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد.

لكن ريال مدريد قد يفتقد المدافع الشاب رافايل فاران بعد تعرضه إلى إصابة في الركبة.

وعلق مورينهو على هذا الأمر قائلاً: "لن أقول شيئا قبل أن يصدر التقرير الطبي، ولكن أعتقد بأن الإصابة خطيرة وقد تجعل مشاركته في المباراة النهائية للكأس مستحيلة".

إصابة فاران قد تحيي المواجهة الكلامية بين مورينهو والمدافع البرتغالي بيبي بعد أن فضل المدرب إشراك فاران على حساب مواطنه.

وكان بيبي انتقد قرار مورينهو بعدم إشراك الحارس الأساسي لريال مدريد ايكر كاسياس، فرد المدرب بأن مشكلة بيبي هي في انتزاع فاران مكانه في التشكيلة الأساسية.

ويبدو أن مورينهو يتجه لعدم إشراك بيبي أيضا أمام اتلتيكو مدريد وقد يختار ريكاردو كارفاليو أو راوول البيول مكان فاران.

واعتبر المدرب البرتغالي أنه صاحب القرار وليس في حاجة لتبريره "إنها مسؤوليتي ويوم الجمعة سترون من سيشارك، فلدينا البدائل وهذا أمر جيد، فمن الواضح أن فاران لن يتمكن من اللعب في هذه المباراة التي يريد الجميع خوضها".



