غاريث بيل يحول "فرحته" .. إلى علامة تجارية

أعلن لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي غاريث بيل عن رغبته في تسجيل براءة اختراع لحركته الشهيرة التي يحتفل بها بعد إحرازه للأهداف، والتي تتشكل على هيئة قلب، وذلك بغية تحويلها إلى علامة تجارية يمكن وضعها على المنتجات الجلدية كالأحذية أو القبعات أو حافظات النقود.

وقالت صحيفة "التلغراف" الإنجليزية أن اللاعب الويلزي (23 عاماً) تقدم رسميا لمكتب الحقوق الملكية والفكرية البريطاني بهذا الطلب للحصول على براءة اختراع لحركته الشهيرة من أجل الاستفادة منها.

و قام بيل بحركته الشهيرة (26) مرة خلال الموسم الحالي في الدوري الانجليزي، مستغلا ذلك لصناعة علامة تجارية لنفسه على شكل قلب وتحمل في المنتصف الرقم (11) وهو رقم قميص اللاعب.

وكشفت الصحيفة الانجليزية أن شركة ستلير قروب هي الشركة الراعية لهذه العلامة، وقد تقدمت بالفعل قبل نحو شهرين لكي تتمكن من تسويقها تجاريا كشعار.

ويعد غاريث بيل واحدا من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، كما حصل على لقب أفضل لاعب صاعد، مع العلم أنه يلعب في صفوف توتنهام منذ عام 2007 قادما اليه من ساوثامبتون.

يذكر أن طريقة احتفال بيل بتسجيل الأهداف باستخدام أصابع يديه لتكون شكل قلب، ليس هو من ابتكرها بل سبقه في هذه الاحتفالية لاعبون عدة، لكنه ميزها بوضع رقم قميصه في وسط القلب ليكونا معا شعار العلامة التجارية المقترحة له.