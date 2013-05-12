لويز .. "متطفل" و"مخادع" انضم إلى "نادي الممثلين"

لا يشعر مدافع فريق تشلسي ديفيد لويز بالحرج حين يقترب من منافسيه والتنصت عليهم لسماع ما يقولونه.

ويبدو أن ديفيد لويز، لديه فضول كبير لمعرفة الاحاديث الهامسة التي تدور بين خصومه، إذ اقترب في إحدى مبارايات فريقه أمام مانشستر يونايتد من اللاعب الإنجليزي واين روني والبرتغالي لويس ناني لسماع حديثهما، وفعل الحركة نفسها في مباراة فريقه السابقة أمام توتنهام الإنجليزي حين دنا من المدير الفني فيلاش بواش ولاعب توتنهام هولتبي وتطفل عليهما لسماع تعليمات المدير الفني البرتغالي لهولتبي، حيث كانت المباراة تمر في منعطف خطير على تشلسي اثر استفاقة توتنهام الذي بدوره عدل النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 33 من الدوري الإنجليزي.

كما أن صحفاً إنجليزية وأوروبية تهكمت على المدافع الدولي البرازيلي لويز بعد المسرحية الهزلية التي كان بطلها خلال مباراة فريقه تشلسي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعدما ادّعى الاصابة وتسبب بطرد مواطنه رافائيل، قبل أن تلقطه عدسات التلفزيون وهو يضحك ساخراً من الكل.



صحيفة "ماركا" الإسبانية ذائعة الصيت قالت إن لويز - المرشح للانتقال إلى برشلونة - انضم بحركته "غير الرياضية" لنادي محترفي التمثيل من اللاعبين، والتي تضم العديد من الأسماء على غرار العاجي ديديه دروغبا والبرتغالي كليبر بيبيو الإسباني سيرخيو بوسكيتش.



وقالت الصحيفة إن لويز نجح في خداع الحكم الذي سارع لاشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب مانشستر يونايتد، فيما كان لويز يضحك وهو ممدد على الأرض مدّعياً معاناته من أثر "الضربة" التي تعرض لها من رافائيل.



الصحيفة المدريدية ذكرت أن القائمة كانت تضم قبل لويز أسماء لامعة، للاعبين ادّعوا الاصابة وخدعوا الحكام، دون أن يتمكّنوا من خداع الكاميرات التي رصدت بوضوح ملامح وجوههم وتعبيراتهم وفضحتهم أمام ملايين المشجعين في العالم.



أما صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فنشرت قائمة بأبرز الحالات المشابهة لتلك التي كان بطلها لويز، مشيرة إلى أن تاريخ كرة القدم يعج بالحوادث التي ادّعى فيها لاعبون تعرضهم للاعتداء، وإن نجحوا في خداع الحكام، إلا أنهم ظلوا على الدوام أمثلة سيئة بعدما كشفت الكاميرات زيف ادعاءاتهم.



ولعل من أبرز اللاعبين الذين ذكرت الصحيفة أسماءهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده، ومهاجم مانشستر يونايتد واين روني، والبرازيلي ريفالدو، والتشيلي براين كراكسو، فضلاً عن بيبي وبوسكيتش.



وأثار تصرف لويز غضب مدرب مانشستر يونايتد الذي أعلن تقاعده من التدريب قبل أيام، السير أليكس فيرغسون، فشن هجوماً لاذعاً على المدافع البرازيلي وقال إنه يفتقد لأدنى مواصفات اللاعب المحترف، مشيراً إلى أنه بات مثالاً سيئاً للاعبين بفعل خداعه للحكم، متوقعاً أن يفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقاً مع اللاعب.