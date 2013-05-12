وداعاً "فيرغسون"..إنها "الكأس" الأخيرة

في مباراة عاطفية جدا، ودع المدرب الاسكتلندي أليكس فيرغسون ملعب "اولدترافورد" الذي وصل اليه عام 1986، بأفضل طريقة بعد أن نجح الابطال في الفوز على سوانسي سيتي 2-1 في مباراة كانت الاخيرة ايضا للاعب الوسط بول سكولز الذي سيعتزل اللعب للمرة الثانية والأخيرة.



وكانت المباراة هامشية ليونايتد الذي حسم اللقب للمرة الـ20 في تاريخه والـ13 بقيادة فيرغسون، لكن"الشياطين الحمر" ارادوا الفوز بها من اجل اهدائها لمدربهم الاسطوري الذي قرر، الأربعاء الماضي، أن يعتزل التدريب.



ونجح لاعبو مانشستر في الاحتفال باللقب وتوديع السير أليكس بأفضل طريقة في ظل غياب لافت لمهاجم الفريق واين روني حتى عن مقاعد الاحتياط وسط الاخبار التي تتحدث عن طلبه الرحيل عن الفريق وآخرها كان اليوم الأحد، حيث ذكرت بعض التقارير ان أرسنال قد يكون الوجهة التي لم يكن احد يتوقعها لمهاجم ايفرتون السابق الذي يبدو انه لن يجتمع مجددا بمدربه السابق ومكتشفه الاسكتلندي ديفيد مويس الذي سيشرف على يونايتد الموسم المقبل.



ويدين "الشياطين الحمر"الذين يختتمون الموسم على ملعب وست بروميتش البيون، بفوزهم الاخير على ارضهم تحت قيادة السير أليكس الى قلب الدفاع ريو فرديناند الذي سجل هدف النقاط الثلاث وهدفه الاول منذ 5 أعوام قبل 3 دقائق على النهاية من تسديدة "طائرة" بعد أن وصلته الكرة إثر ركلة ركنية.



وكان يونايتد البادئ بالتسجيل في الدقيقة 39 عبر المكسيكي خافيير هرنانديز اثر كرة عرضية من الهولندي روبن فان بيرسي تحولت من المدافع اشلي وليامز وسقطت امامه فسددها في شباك الحارس الالماني غيرهارد تريميل.



لكن سوانسي المتوج بلقب كأس الرابطة ادرك التعادل في الدقيقة 49 عبر الاسباني ميتشو الذي وصلته الكرة إثر تمريرة من نايثن داير فتابعها بحنكة في شباك الاسباني دافيد دي خيا، ثم انتظر يونايتد حتى الدقائق الثلاث الاخيرة لكي يهدي فرديناند هدف الفوز المعنوي الهام في يوم يتسلم فيه كأس الدوري الممتاز للمرة 13 ولقبه الـ20 في دوري الاضواء بالمجمل(رقم قياسي).



وعلى ملعب "غوديسون بارك"، كان الامر مشابها لـ"اولدترافورد" اذ ودع مويس جماهير فريقه ايفرتون بأفضل طريقة ممكنة من خلال الفوز على وست هام يونايتد بهدفين سجلهما البلجيكي كيفن ميرالاس (6 و60).



وكانت مباراة اليوم الاخيرة لمويس في "غوديسون بارك" حيث حل عام 2002، وذلك لان إيفرتون الذي فقد الامل في احتلال المركز الخامس المؤهل الى "يوروبا ليغ" الموسم المقبل رغم الفوز بمباراة اليوم كونه يتخلف بفارق 4 نقاط عن أرسنال، يختتم الموسم في ملعب"ستامفورد بريدج" الخاص بتشلسي. وضمن نيوكاسل بقاءه في دوري الاضواء بعد ان ابتعد بفارق 6 نقاط عن ويغان اثلتيك الـ18 وذلك بفوزه على مضيفه كوينز بارك رينجرز الهابط بهدفين للفرنسيين حاتم بن عرفة (18 من ركلة جزاء) ويوان غوفران(35)، مقابل هدف للفرنسي الاخر لويك ريمي (11 من ركلة جزاء) في لقاء اكمله بعشرة لاعبين في الدقائق التسع الاخيرة بعد طرد روبرت ايليوت.



وابتعد فريق المدرب الن باردو بفارق6 نقاط عن المركز 18 الذي يحتله ويغان اثلتيك وضمن بالتالي استمراره بين الكبار وذلك لان الاخير يلاقي في المرحلة الاخيرة فريقا اخر مهددا بالهبوط هو استون فيلا (40 نقطة).



وحذا نوريتش سيتي حذو نيوكاسل وعزز حظوظه بالبقاء بعد ان رفع رصيده الى 41 نقطة في المركز 12 بفوزه الكبير على ضيفه وست بروميتش البيون بأربعة اهداف نظيفة لروبرت سنودغراس (25) وغرانت هولت(62) وغاريث ماكاولي (65 خطأ في مرمى فريقه) وجوناثان هاوسون (90).



ويبدو ويغان الاقرب الى اللحاق بريدينغ وكوينز بارك رينجرز الى الدرجة الاولى خصوصا انه يواجه أرسنال، الثلاثاء المقبل، لكن الخسارة او التعادل في هذه المباراة لن يقضيا "حسابيا" على آماله لأنه يتخلف حاليا بفارق ثلاث نقاط عن سندرلاند الذي اكتفى اليوم بالتعادل على ارضه مع احد منافسيه على البقاء ساوثمبتون بهدف لفيل باردسلي (68)، مقابل هدف لجيسون بانشيون (76) الذي منح فريقه نقطته الـ40، وهو نفس رصيد فولهام الذي خسر على ارضه امام ليفربول بهدف للبلغاري ديميتار برباتوف (33)، مقابل ثلاثة اهداف للمتألق منذ قدومه من تشلسي دانيال ستاريدج (36 و62 و85).



أبقى المهاجم التوغولي ايمانويل اديبايور على آمال توتنهام بالمشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل بعدما قاده للفوز على مضيفه ستوك سيتي 2-1 اليوم الاحد على ملعب "بريتانيا ستاديوم"في المرحلة 37 قبل الاخيرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.



وبدا ستوك سيتي في طريقه لكي يقدم خدمة كبيرة لارسنال من خلال اجبار توتنهام على الاكتفاء بالتعادل معه 1-1 رغم لعبه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 47 بعد طرد تشارلي ادم لحصوله على انذارين، لكن اديبايور الذي سجل هدف التعادل (2-2) لفريق المدرب البرتغالي اندري فياش-بواش امام تشلسي في منتصف الاسبوع، خطف هدف الفوز في الدقيقة 83، ليجد طريقه الى الشباك في مباراتي على التوالي للمرة الاولى منذ اواخر الموسم الماضي حين سجل في المباريات الثلاث الاخيرة.



ووجد توتنهام نفسه متخلفا منذ الدقيقة 3 بهدف للفرنسي ستيفن نزونزي اثر ركلة حرة نفذها تشارلي ادم، لكن الفريق اللندني ادرك التعادل في الدقيقة 20 عبر الاميركي كلينت ديمبسي الذي وصلته الكرة من سكوت باركر بعد خروج خاطئ للحارس البوسني اسمير بيغوفيتش من مرماه، فأودعها الشباك.



وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم وبعد ثوان على انطلاق الثاني تعرض ستوك ستي لضربة بطرد ادم لحصوله على انذار ثان (47)، لكن سبيرز لم يستفد من التفوق العددي وانتظر حتى الدقيقة 83 ليحسم اللقاء عندما سدد الويلزي غاريث بايل كرة قوية ارتدت من الدفاع وسقطت امام ديمبسي الذي حولها بدوره لزميله التوغولي فاودعها الاخير الشباك (83).



ورفع توتنهام رصيد فريقه الى 69نقطة، فصعد الى المركز الرابع الاخير المؤهل الى دوري الابطال بفارق نقطتين عن أرسنال الذي يلتقي الثلاثاء ويغان اثلتيك الذي توج، امس السبت، بلقب بطل الكأس على حساب مانشستر سيتي رغم انه مهدد بالهبوط الى الدرجة الاولى.



يذكر ان توتنهام الذي يتخلف بثلاث نقاط وبفارق كبير من الاهداف عن تشلسي الثالث الذي ضمن مشاركته في دوري الابطال بفوزه السبت على استون فيلا 2-1، سيلتقي في المرحلة الاخيرة على ارضه مع سندرلاند، فيما يلعب ارسنال مع مضيفه نيوكاسل يونايتد.