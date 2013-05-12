"الحوسني" يربك خطط الأهلاويين .. وتدخّل نصراوي "غير رسمي"

أجبر اللاعب المحترف في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي المهاجم العماني عماد الحوسني إدارة النادي على تغيير خططها الرامية للبحث عن مهاجم جديد يقف إلى جوار البرازيلي فكتور سيموس، وذلك بعد أن تألق العمدة (29 عاما) بشكل لافت في آخر مباريات الفريق، على عكس ما كان عليه في بداية ووسط الموسم.



وقاد الحوسني الأهلي لفوز كاسح على النصر السعودي في الدور الربع نهائي لكأس الأبطال، بعد أن سجل هدفين في الذهاب وثالث في الإياب؛ ليقود فريقه لفوز مستحق بـ 6 أهداف في المباراتين، وقبل النصر السعودي فعلها في النصر الإماراتي في ختام مباريات الفريق في دوري أبطال آسيا .. إذ سجل أربعة أهداف مناصفة في المباراتين، وكان قبلها سجل هدفين في الدوري المحلي في مرمى الفريق السعودي الأصفر.



وكشف مصدر أهلاوي أن إدارة النادي أعادت التفكير في مسألة تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، لكنها حتى الآن لم تدخل معه في مفاوضات جادة، وهو الأمر الذي كشفه الحوسني صراحة عندما قال إن "إدارة الأهلي لم تتفاوض معي حتى الآن بخصوص تمديد عقدي" .. وبعد مباراة النصرالأخيرة ألمح رئيس الأهلي الأمير فهد بن خالد إلى أنهم حتى الآن "يرغبون في استمرار الحوسني مع الفريق الموسم المقبل".



وكانت المفاوضات مع "العمدة"، في الموسم الماضي صعبة لإصرار اللاعب أن يحصل على زيادة في مرتبة ليكون متساويا مع زميله البرازيلي فكتورسيموس، ولكن قد يتنازل الحوسني عن بعض هذه المطالب بعد أن تدنى مردوده داخل الملعب طوال الموسم الرياضي الحالي، باستثناء الاستفاقة الفنية التي شهدها مستواه خلال الشهرين الأخيرين.



وحتى الآن سجل الحوسني للأهلي 15 هدفا جلها في المباريات الأخيرة بعد عودته من الإصابة .. منها ثلاثة أهداف في مرمى النصر في كأس الأبطال كما تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني في مباراة الذهاب في مكة المكرمة، و8 أهداف في الدوري، و4 أهداف في دوري أبطال آسيا كلها أمام النصر الإماراتي مناصفة بين الذهاب والإياب .. ليمنح الأهلي 6 نقاط مهمة في البطولة أهلته للصدارة.



ويعرف الأهلاويون جيدا ماذا يملك الحوسني الذي يقضي معهم عامه الثالث، وإن كان هذا الموسم هو الأقل له بعد أن غيبته الإصابة عن أربع مباريات.



وخاض الحوسني مع الأهلي في الدوري 22 مباراة (منها 18 مباراة كلاعب أساسي) سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 لرفاقه .. كما تسبب في ركلتي جزاء عدا ركلة الجزاء التي تسبب فيها في المباراة الأخيرة أمام النصر.



النصر على الخط



ويتخوف أهلاويون من دخول أندية أخرى على خط المفاوضات التي لم تبدأ بعد .. فمقربون من الحوسني أكدوا تلقيه اتصالات غير رسمية من نصراويين تطلب وده، كما أن أندية إماراتية تقف على خط المفاوضات نفسه .. ولا يبدو أن الحوسني سيرفض فكرة الرحيل عن أهلي جدة إن وجد عقدا جيدا، ويؤكد رئيس الأهلي السابق وعضو الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبدالرزاق أبوداوود أن الحوسني "نجح في العودة لمستواه المعروف عنه في المباريات الأخيرة" .. ويضيف لـ "العربية نت": "عماد لاعب كبير بلا شك .. وظهر بمستوى جيد في المباريات الأخيرة بعد أن كان مستواه في المباريات السابقة أقل بكثير مما هو معروف عنه، ونتمنى كأهلاويين أن تستمر هذه المستويات الجيدة".



وحول عدم فتح الإدارة الأهلاوية باب المفاوضات معه حتى الآن يلفت أبوداوود الى أن الإدارة تبحث عن الأفضل للفريق دائما "الأمور في الأهلي لا تتم بهذه الطريقة .. هناك طرق وأساليب للتفاوض مع اللاعب وهو يعرف تلك الطرق الاحترافية، وأعتقد أنه في الوقت المناسب ستتصرف الإدارة الاهلاوية بالشكل الذي يليق بها وباللاعب".



ويرفض الأهلاوي المعروف اعتبار عدم التجديد مع الحوسني إن تم فسيكون خطأ كبيرا.. ويقول :"لا يجب أن نحكم على الأمور بهذا المنظار ونقول خطأ أو لا.. كل إدارة تحدد حاجاتها من اللاعبين والأجهزة الفنية وتقيس خطواتها على هذا المنوال، وبالتالي هي تقدر عدد ونوعية والجهات التي يأتي منها اللاعبون المحترفون .. عماد أو غيره، هي عملية احترافية بحتة".



مقربون من اللاعب العماني كشفوا عن رغبته في البقاء مع الأهلي، ولكنه في الوقت نفسه لن يتنازل عن طلباته التي تؤمن مستقبله، خاصة وأن عروض كثيرة قدمت له في الفترة الماضية والتي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع للأهلي، ولكنه يريد أن يسمع أولا ماذا ستقدم له الإدارة الأهلاوية التي يرتاح كثيرا للتعامل معها .. ولكنه بالتأكيد لن ينتظر طويلا.

