‏برشلونة يحتفل بـ"الليغا" .. بـ"قميص" خاص

أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه جهز قميصا للاحتفال بلقب الدوري الإسباني لعام 2012-2013 بعد سقوط غريمه التقليدي ريال مدريد في فخ التعادل البارحة أمام فريق إسبانيول في إطار الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني، حيث يحتل برشلونة المركز الاول بـ "88" نقطة، بفارق "7" نقاط عن أبرز ملاحقيه ريال مدريد.



وصممت شركة الملابس الرياضية التي ترعى النادي الكتالوني رسمياً، القميص، وكتب على الوجه الأمامي، عبارة "أبطال 2012-2013" بخط كبير باللون الأصفر، ويتوسطه شعار النادي كما دونت على القميص نفسه تواريخ المواسم التي حصد فيها برشلونة لقب الدوري الإسباني.

فيما كتب علي ظهر القيمص، الذي طرح للبيع غداً الاثنين، أسماء لاعبي الفريق الكروي الأول، ومديره الفني تيتو فيلانوفا، ومساعده جوردي رورا.







