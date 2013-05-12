"رونالدو" لـ "مورينهو": اللعنة عليك

أثارت اللقطة التي أعقبت احتفال مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بهدفه الثاني في مرمى فريق ملقة خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم؛ جدلاً واسعاً في وسائل إعلام إسبانية.

واتهمت قناة "كواترو" التلفزيونية مهاجم "الميرنغي" بتوجيه شتائم للمدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي جوزيه مورينهو، عقب احتفاله بالهدف الثاني الذي أحرزه خلال مباراة الفريق أمام ملقا والتي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

ونشرت "كواترو" مقطع فيديو لهداف "اللوس بلانكوس" عقب تسجيل الهدف، حيث بدا فيه وكأنه يقول: "أنا هنا، أنا هنا" في إشارة بأنه سيبقى في قلعة ريال مدريد، قبل أن يُصوب نظره تجاه دكة بدلاء الريال، وبالتحديد إلى مواطنه "مورينهو" موجهاً له سيلاً من الشتائم باللغة البرتغالية برز منها كلمة: "اللعنة عليك"، والتي فسرتها القناة الإسبانية من خلال حركة شفاه اللاعب.

وأشارت القناة الإسبانية إلى أنّ هذا المقطع يعكس حالة الجفاء التي تعتري العلاقة بين المدرب البرتغالي ولاعبيه، والتي ظهرت واضحة مؤخراً بعد التصريح الذي أطلقه "المدرب الاستثنائي" والذي وجّه فيه انتقادات لاذعة لمدافع الفريق ومواطنه "بيبي"، بعدما كان قد دخل في حرب إعلامية مع قائدي الفريق إيكر كاسياس، وسيرجيو راموس، وحتى مع "رونالدو" نفسه.

وبحسب تقارير صحافية إسبانية، فإن احتفال "رونالدو" بهذه الطريقة جاء رداً على تصريحات "مورينهو" التي هاجم فيها الصديق المقرب لـ"رونالدو" في ريال مدريد "بيبي"، خاصة في ظل العلاقة الوطيدة للغاية التي تربطهما، إذ يعتبرا الأكثر تفاهماً في غرفة ملابس ريال مدريد فقد اجتمع اللاعبان لأول مرة في موسم 2002-2003 في سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وعلى الرغمَ من انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد، وبقاء بيبي في البرتغال؛ إلا أن العلاقة الكبيرة بين اللاعبين لم تنقطع، وذلك قبل أن ينضم المدافع الصلب لريال مدريد قادماً من نادي بورتو بمبلغ وصل الى 30 مليون يورو، ليجتمع اللاعبان من جديد عندما تعاقد "الملكي" مع كريستيانو رونالدو أيضاً عام 2009 قادماً من مانشستر يونايتد في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 94 مليون يورو.

لكن برنامج "فوتبوليروس" الرياضي التلفزيوني نفى بشكلٍ قاطع هذا الكلام، مؤكداً بأن "الدون" كان قد لام زميله في الفريق "بيبي" بعد التصريحات التي أدلى بها عقب مبارة بلد الوليد والتي انتقد فيها مدربه جوزيه مورينهو علانية، قبل أن يرد "مورينهو" الصاع بصاعين قبيل مباراة ملقة.