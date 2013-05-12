"هنري" يجذب "3" ملايين مشاهد .. بهدف "رائع"

نال هدف رائع سجله المهاجم الفرنسي المخضرم تيري هنري مع فريق نيويورك ريد بولز الأميركي اهتماماً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت نسبة مشاهداته الثلاثة ملايين مرة في موقع "يوتيوب"، بعد مرور أقل من أسبوع على تسجيل الهدف في شباك امباكت مونتريال.



وجاء هدف هنري عبر ركلة خلفية مزدوجة بعد استقباله لركلة ركنية، ليُظهر لاعب يوفنتوس الإيطالي وأرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق، رشاقة ومرونة، رغم تجاوز سنوات عمره الـ35.



هدف هنري جاء في الدقيقة 87 وكان الثاني له في المباراة، وبدأ بركلة ركنية نفذها البرازيلي المخضرم جونينهو وحولها السويدي ماركوس هولغيرسون لتجد هنري الذي صوّب الكرة بطريقة استعراضية في شباك مونتريال دون أي حراك من الحارس.



وحظي الهدف باهتمام كبير في وسائل إعلام عالمية، وصفته بـ"الرائع"، و"الخرافي"، وأصبح أكثر المقاطع الرياضية مُشاهدة على الإطلاق في موقع "يوتيوب" خلال الأسبوع المنصرم.