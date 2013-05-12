"٨" حقائق .. لا يعرفها الجمهور عن "فيرغسون"



كشفت تقارير صحافية إنجليزية عن مجموعة من الحقائق التي لم تعرفها الجماهير من قبل عن السير أليكس فيرغسون الذي اعتزل تدريب فريق مانشستر يوناتيد بعد (27) عاما، عمل خلالها مديرا فنيا للنادي الإنجليزي وقاده لانتصارات وإنجازات كبيرة.

وكشفت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ثماني حقائق تخص فيرغسون لا يعرفها الكثيرون عنه سوى المقربين منه، حيث إن بعضها بعيد تماماً عن كرة القدم.

الحقيقة الأولى:

امتهن فيرغسون قبل تدريبه لكرة القدم وظائف عدة، من بينها عمله كحارس أمن مدني في محلات، قبل أن يعمل نادلا في محل لبيع المشروبات الكحولية - تحول اسمه بعد سنوات الى "فيرغيز" احتفاء بانجازات فيرغسون الذي بدأ حياته المهنية في هذا "البار" -.

الحقيقة الثانية:

عكست الجانب الشخصي له، حين اعترف زميله كيني دالغيش أسطورة ليفربول بأن فيرغسون كان يصطحبه معه في سيارته في طريق عودتهم لغلاسكو في اسكتلندا.



الحقيقة الثالثة:

يتمتع بموهبة لافتة في مجال الرسم، حتى أعلن لقريبين منه عن نيته في العودة إلى الرسم حين ينهي حياته في كرة القدم.

الحقيقة الرابعة:

يعتبر من الأشخاص المهووسين بشخصية الرئيس الأمريكي جون كيندي، لدرجة أنه اشترى ٣٥ قرصا مدمجا يحكي عن حياة الرجل الذي مات مقتولا عام 1963، وهو الرئيس رقم 35 بين رؤساء أميركا.



الحقيقة الخامسة:

عاش صغيراً في بيئة فقيرة، ولم يكن يمتلك أي وسيلة للترفيه في حياته، باستثناء لعب الكرة والقفز بين أرصفة الميناء.



الحقيقة السادسة:

كان الجميع يظن في سنوات تدريبه الأولى مع مانشستر يوناتيد أن اسمه "أليك " وليس "أليكس" بسبب اللكنة الاسكتلندية.



الحقيقة السابعة:

يعتقد فيرغسون أن الحكام يمنحون فريقه (79) ثانية فقط كوقت بدل ضائع حينما يكون فريقه متأخرا في النتيجة.



الحقيقة الثامنة:

فيرغسون ليس صاحب أطول فترة مدير فني لفريق في العالم بعد تدريبه لمانشستر يوناتيد لمدة ٢٧ عاما، بل أطول فترة يعمل فيها مدرب في العالم هو جاي روكس الذي أشرف على تدريب فريق أوكسير الفرنسي لمدة 44 عاما.