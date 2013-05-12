1065 هدفاً .. حصيلة أطول مباراة في تاريخ كرة القدم

دخل مجموعة من لاعبي كرة القدم الهواة في مدينة ستراتفورد الإنجليزية- إحدى مدن مدينة مانشستر الكبرى- تاريخ كرة القدم العالمية من أوسع أبوابه، وذلك إثر تمكنهم من إنهاء أطول مباراة في تاريخ كرة القدم بعد حوالي 72 ساعة لعب متواصلة سجّل فيها 36 لاعباً ممن شاركوا فيها 1065 هدفاً.



وسطّر اللاعبون الهواة أسماءهم بأحرفٍ من ذهب في عالم كرة القدم عقب تحطيمهم الرقم القياسى السابق لأطول مباراة في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى عالمياً، والتي استمرت 62 ساعة، محققين رقماً قياسياً يستعصي على عقل الإنسان الطبيعي استيعابه وصل إلى خوضهم مباراة استغرقت 72 ساعة متواصلة- حوالي 48 مباراة كرة قدم تقليدية -.



وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية"بي بي سي"، فإن هذه المباراة قد أقيمت بغية جمع مبلغ 25 ألف جنيه إسترلينى لأحد المستشفيات المحلية التي تهتم بشؤون الأطفال، والمسنين في مدينة مانشستر.



وعلى الرغم من الإرهاق الكبير الذي عانى منه اللاعبون طوال مجريات المباراة، إلا أنها شهدت متعة منقطعة النظير جراء غزارة الأهداف التي تم تسجيلها والتي وصلت إلى 1065 هدفاً، إذ انتهى اللقاء بفوز أحد الفريقين بنتيجة 603 أهداف مقابل 462 هدفاً.



ومن المتوقع أن تدخل هذه المباراة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عن فئة أطول مباراة في تاريخ كرة القدم، حيث ينتظر القائمون عليها اعتماد الموسوعة لرقمهم الجديد، مع مراعاة أن اللاعبين كانوا يلعبون لمدة خمس ساعات متتالية قبل أن يأخذوا قسطاً من الراحة في خيام أعدوها في الملعب.



