إدارة الهلال: جماهير الاتحاد رددوا كلمة "نيفيا".. فمن يحاسبهم؟!

أعربت إدارة الهلال السعودي عن أسفها للتعليقات التي تناولت الأحداث التي صاحبت لقاء فريقها الكروي الأول بالاتحاد في إياب الدور ربع النهائي لكأس الأبطال.. وقالت في بيان رسمي صدر اليوم إنها "ترفض أي مساس بالروح الرياضية والعلاقة التاريخية التي تجمع ناديها بالاتحاد.

وكانت إدارة الاتحاد قد اصدرت بيانا، يوم الجمعه الماضي، اتهمت من خلاله جماهير هلالية بتوجيه عبارات عنصرية خلال مباراة الفريقين، الخميس الماضي، وأكدت الادارة الهلالية في بيانها عن رفضها لبعض الممارسات التي صاحبت اللقاء الأخير وخاصة الهتافات المسيئة التي صدرت من بعض جماهير الناديين.. الا أنها استغربت عدم الاشارة للهتافات المسيئة من جماهير الاتحاد تجاه الهلاليين والتي تمثلت في ترديد كلمة "نيفيا" عدة مرات خلال اللقاء وهي كلمة تعني الميوعة والقذف العلني حسب وصفها في بيانها الرسمي.



نص البيان



تود إدارة نادي الهلال أن تعبر عن أسفها على ما تم تداوله تعليقاً على الأحداث التي صاحبت لقاء "الهلال" و شقيقه "الاتحاد" ضمن إياب دور الربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال 2013م، حيث تود إدارة النادي التعبير عن رفضها القاطع لأي مساس بالروح الرياضية والعلاقة التاريخية التي تجمع ناديي "الهلال" و "الاتحاد" والتي كانت مثالاً للعلاقة الوطيدة التي تجمع كافة الأندية السعودية وأبنائها من الشباب الرياضي، وتؤكد إدارة النادي عدم قبولها أو الإقرار ببعض الممارسات التي صاحبت لقاء الفريقين الأخير، خصوصاً الهتافات المسيئة التي صدرت من بعض الجماهير في كلا الناديين والتي أساءت للاعبي الفريقين على حدٍ سواء ولعل عدم التعامل بجدية مع مثل هذه الهتافات المسيئة بكافة أنواعها وأشكالها، والتي صدرت في وقتٍ سابق وحذرت منها إدارة نادي الهلال في وقتها فلطالما تعرض لاعبو الهلال لإساءات وإهانات وقذف في أعراضهم وأخلاقهم ولم يكن هناك أي ردة فعل لهذا الأمر مما أوصل الإساءات المتبادلة لهذا المستوى المسيء والمرفوض من كافة المنتسبين للوسط الرياضي.

غير إن إدارة النادي ترفض ما صدر من بعض الجماهير الهلالية تجاه لاعبي شقيقنا نادي "الاتحاد"؛ فإنها في الوقت نفسه تستغرب عدم الإشارة للهتافات المسيئة الصادرة من بعض جماهير نادي "الاتحاد" تجاه الهلاليين والتي تمثّلت في ترديد كلمة (نيفيا) عدة مرات خلال مجريات اللقاء، وهي الكلمة التي يعرف الجميع أنها تعني الميوعة والقذف العلني فضلاً عن الألفاظ الأخرى التي مسّت اللاعب "نواف العابد" وزملاءه في أكثر من حالة تمّ توثيقها ورصدها بالصوت والصورة..

وهو ما يجعلنا نرفض فتح الباب لمثل هذه المزايدات التي حاول البعض من خلالها الظهور بمظهر الضحية في حين أنه مشارك بشكل أو بآخر بالوصول لهذا المستوى من الألفاظ..

ونحن هنا إذ نؤكد رفضنا التام لأي إساءات من أي جماهير اتجاه أي نادً فإننا نتمنى عدم مسايرة بعض التوجهات التي تهدف لزرع الفرقة والفتن بين منسوبي الناديين والشباب الرياضي عموماً.. ولعل ما صدر خلال الفترة الماضية من إساءات شخصية بغيضة من بعض الإعلاميين المحسوبين على نادي "الاتحاد"، والذي ستتخذ الإدارة الهلالية تجاهها الإجراءات النظامية والقانونية مع الجهات المختصة، حيث تؤكد أن فتح هذا الموضوع على المستوى الرسمي من قبل نادي الاتحاد عبر بيانه الصحافي الذي تلى المباراة كان المبرر الواسع الانتشار الفتنة وزيادة رقعتها بشكل يهدد العلاقة الحسنة بين أبناء الناديين.

وللتذكير فإن الهتافات المرفوضة من قبلنا لنادي الهلال والتي تفوه بها قلة قليلة من الجماهير الهلالية جاء مباشرة بعد تجاهل الروح الرياضية ومبادئ اللعب النظيف التي مارسها بعض لاعبي "الاتحاد" خلال المباراة ومنها عدم إخراج الكرة لحظة سقوط لاعب الهلال محمد القرني وسعيهم المباشر للتسجيل خلال هذه اللحظة وهو ما أثار حفيظة بعض الجماهير لتهتف بمثل هذه الهتافات التي لا نبررها ولا نقبلها لكن ما يستحق الإشارة هنا، هو عدم تعاطي الإعلام مع مثل هذه الحركة الغير رياضية وتجاهلها تماماً ليساهم ذلك في زيادة إشعال الفتيل والوصول لمرحلة الإساءات المتبادلة بين المحسوبين على الناديين.

وختاما نود التأكيد على حرص الإدارة الهلالية واحترامها للاتحاديين رغم كل الإساءات التي تعرضنا لها على الصعيدين الشخصي والجماعي ومنها ما صرح به رئيس نادي الاتحاد بعد مباراة الذهاب والذي تجاهلناه عمدا لعلمنا بأن الحديث عنه سيؤجج الأمور وسيزيدها احتقانا ونحن وأشقاؤنا بنادي الاتحاد في غنى عن ذلك.