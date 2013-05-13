التاريخ لا تمحوه جرة قلم

يخطيء من يتخيل أن التاريخ تمحوه جرة قلم أو قرار من جهة سيادية فوقية حتي ولو كانت رئاسة الدولة.. فعقب ثورة 23 يوليو 52 سعي أعضاؤها إلي طمس معالم التاريخ.. شطبوا من الكتب اسم الزعيم الراحل مصطفي النحاس واكتفوا بالقول أنه من وقع معاهدة 1936 ومن ألغاها في نفس الوقت.. كان الاقتراب من اسم النحاس باشا جريمة.. ولما مات هتفت جماهير الشعب خلف جنازته عام 65 اشكي الظلم لسعد يا نحاس.. وعاد اسم النحاس في سبعينيات القرن الماضي لأنه تاريخ والتاريخ يصعب محوه0

أقول ذلك بمناسبة ما يتردد من أن النادي الأهلي لن يسمح لحسام البدري المدير الفني السابق للنادي بدخوله مرة أخري علي نفس طريق الحضري وحسام وابراهيم حسن لأنه أي البدري ترك الأهلي وسافر لتدريب أهلي طرابلس.. وإذا كان هناك قرار صدر بذلك من مجلس إدارة الأهلي فياللعيب.. النادي دائماً ما يتفاخر بالمباديء والمثل والقيم.. إذن أين هي هذه المباديء.. هل التزم النادي بها أولا.. فمن حق أي لاعب أو مدرب أن يكون له عقد يضمن به حقوقه.. الرجل عمل بكلمة شرف مع ناديه.. ومع ذلك فإن صنيعه كان نسياً منسياً لأن كلمة الشرف لم تعد تكفي لضمان الحقوق.. لماذا تركوه دون رباط رسمي بالنادي ؟.. لماذا يضعون مانويل جوزيه سيفاً علي رقبته.. كل يوم جوزيه في الأهلي ويجتمع مع كبار مسئوليه ويتناثر الكلام حول توليه المهمة.. أليس ذلك كفيلاً بهز الثقة في مدرب اجتهد وصنع من الفسيخ شربات ووافق علي إعارة أو بيع كل القوي الضاربة للفريق لتلعب في الخارج ومع ذلك احتل صدارة مجموعته في الدوري. حدث هذا مرتين ولم يجد البدري إحساناً ولا شكورا.. أما حكاية المنع من دخول النادي فهذا أسلوب غاية في الغرابة وعيب كل العيب.. فلو لم يكن البدري عضواً عاملا في الأهلي فيكفيه ما قدمه لناديه وهو ما يكفل له أن يظل ملء السمع والبصر في ناديه حتي يرث الله الأرض ومن عليها.

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية