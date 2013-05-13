برشلونة "البطل".. أسقط أتلتيكو مدريد في عقر داره

احتفل برشلونة بإحرازه اللقب للمرة الرابعة في المواسم الخمسة الاخيرة والـ22 في تاريخه بافضل طريقة من خلال فوزه على قطب العاصمة الاخر اتلتيكو مدريد في معقله "فيسنتي كالديرون" 2-1 اليوم الاحد في المرحلة 35 من الدوري الاسباني لكرة القدم.



ودخل برشلونة الى مباراته النارية مع اتلتيكو الثالث وهو متوج باللقب بعد ان استفاد من تعادل قطب العاصمة الاخر غريمه وملاحقه ريال مدريد مع اسبانيول، جار برشلونة، 1-1 مساء السبت وذلك لانه اصبح يبتعد بفارق 7 نقاط عن النادي الملكي الذي تبقى له مباراتان فقط وبالتالي من المستحيل عليه اللحاق بالنادي الكتالوني.



ورغم ضمانه للقب، حافظ برشلونة على تركيزه امام اتلتيكو وعوض تخلفه امامه الى فوزه السادس على التوالي عليه.



وافتتح الكولومبي راداميل فالكاو التسجيل لفريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني في الدقيقة 51 بعد ان خسر البديل مارك بارتا الذي دخل في اواخر الشوط الاول بدلا من البرازيلي المصاب دانيال الفيس، الكرة فخطفها غابي ومررها الى مهاجم بورتو البرتغالي السابق فاودعها الشباك، مسجلا هدفه 28 حتى الان.



لكن التشيلي اليكسيس سانشيز ادرك التعادل للابطال في الدقيقة 72 بعد ان تبادل الكرة مع شيسك فابريغاس، قبل ان يهديه غابي هدف الفوز في الدقيقة 80 عندما تحولت منه تسديدة البديل دافيد فيا وخدعت حارسه البلجيكي تيبو كورتوا.



وعلى ملعب "ميستايا"، ابقى فالنسيا على حظوظه بالحصول على المركز الرابع الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير على مضيفه رايو فايكانو بأربعة اهداف نظيفة سجلها روبرتو سولدادو (28 من ركلة جزاء و34) واندريس غواردادو (62) والباراغوياني نيلسون هايدو فالديز (90+2).



ورفع فالنسيا رصيده الى 59 نقطة في المركز الرابع مؤقتا بفارق نقطة عن ريال سوسييداد الذي يختتم المرحلة غدا امام غرناطة.



وعمق ريال بيتيس جراح ضيفه سلتا فيغو الذي يصارع من اجل تجنب الهبوط الى الدرجة الثانية بالفوز عليه بهدف سجله روبن كاسترو (67).



وتضاءلت آمال ملقة بالمشاركة في دوري ابطال اوروبا للمرة الثانية على التوالي وفي تاريخه وذلك بعد ان اكتفى بالتعادل مع ضيفه اشبيلية صفر-صفر.

واصبح ملقة الذي فاجأ الجميع بوصوله الى ربع نهائي دوري الابطال في مشاركته الاولى قبل ان يخرج على يد بوروسيا دورتموند الالماني بهدفين قاتلين مشكوك بصحتهما، يتخلف بفارق 5 نقاط عن المركز الرابع وقد يصبح الفارق 7 في حال فوز سوسييداد اليوم الاثنين.