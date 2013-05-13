بيليغريني: لن أدرب مانشستر سيتي

نفى مدرب نادي ملقة الإسباني مانويل بيليغريني التفاوض مع مانشستر سيتي لخلافة المدرب روبرتو مانشيني الذي بات منصبه في خطر بعد الهزيمة في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي السبت الماضي.



وتكهنت وسائل إعلام بريطانية على نطاق واسع أن ينفصل سيتي عن مانشيني الذي يتولى المسؤولية منذ 2009 وقاد النادي للفوز بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي.



وأثار سيتي التكهنات حول مستقبل مانشيني بعد أن آثر السكوت على هذه الشائعات لكن بيليغريني سارع بنفي التقارير التي تكهنت بقرب خلافته للمدرب الايطالي حيث قال لموقع ملقة بعد التعادل السلبي مع إشبيلية: "أنفي بشكل قاطع التفاوض على تولي المسؤولية في مانشستر سيتي. لم أوقع على أي شيء ولم أتوصل إلى أي اتفاق".

وأضاف: "أنا شخص محظوظ للغاية وأشعر بفخر شديد لأني أصبحت مساراً لأحاديث وسائل الإعلام كل عام عن رغبة اندية كبرى في التعاقد معي".



وتابع: "أرتبط باتفاق مع ملقة يمنعني من الحديث مع أي طرف ولم أتوصل إلى اتفاق مع أي فريق آخر .. وأتمنى أن يتضح مستقبل هذا النادي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان سيتي قد خسر أمام ويغان أثليتيك بهدف دون رد في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، السبت الماضي، ويتبقى له مباراتان في الدوري الممتاز هذا الموسم ويحتاج لنقطة واحدة لضمان المركز الثاني بعد أن حسم مانشستر يونايتد اللقب بالفعل.



وأخفق سيتي في الفوز بأي لقب هذا الموسم وتسبب مشواره المخيب في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي في توجيه انتقادات شديدة للمدرب مانشيني