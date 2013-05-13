سكبوا "الخمر" عليه.. فانفجر غاضبا في غرفة تبديل الملابس

صبَّ صانع ألعاب فريق بايرن ميونخ الألماني، الدولي الفرنسي فرانك ريبيري، جام غضبه على زميله بالفريق "جيروم بواتينغ"، وذلك بعدما سكب مشروبا كحوليا على رأسه خلال احتفالات فريقه "البافاري" بالتتويج ببطولة الدوري الألماني الممتاز عقب الفوز على أوجسبورغ بثلاثية نظيفة في الأسبوع 33 من "البوندسليغا".



وبحسب ما جاء في صحيفة "بيليد" الألمانية، فقد احتفل قلب دفاع منتخب ألمانيا لكرة القدم، جيروم بواتينغ، بطريقة لم ترق لزميله بالفريق الفرنسي فرانك ريبيري، وذلك بعد أن سكب مشروبا كحوليا عليه، على خلفية رفضه احتساء "الخمر" خلال احتفالات الفريق بالتتويج باللقب رقم 23 كبطل لألمانيا، واللقب رقم 22 منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي قبل نصف قرن.



وفرَّ اللاعب الفرنسي من زميله بالفريق، إلا أنه تمكن وآخرون من اللحاق به وسكبوا عليه "الخمر"، الأمر الذي أثار غضب اللاعب المسلم.



وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن "ريبيري" رفض إفساد فرحة لاعبي فريقه بالتتويج في الملعب، لكنه انفجر غضباً في وجهه، أثناء وجودهما في غرفة تبديل الملابس، مؤكدة أن اللاعب صاحب الأصول الغانية كان يعلم جيداً أن "ريبيري" مسلم والمشروبات الكحولية من المحرمات لدى المسلمين.