مشادة "كلامية" تعجل برحيل إبراهيموفيتش

انفعل مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، على المدير الرياضي ومسؤول التعاقدات في الفريق، البرازيلي ليوناردو، واصطادت كاميرا إحدى القنوات الفضائية المعركة الكلامية التي حدثت بينهما من داخل غرفة تبديل ملابس اللاعبين.

ودخل السويدي في مشادة كلامية عنيفة مع البرازيلي ليوناردو، اثناء احتفال لاعبي باريس سان جيرمان بالحصول على لقب الدوري الفرنسي للمرة الثالثه في تاريخ النادي، وهو ما يعطي دلالة صريحة على عدم اتفاقهما، وبالتالي عزم ابراهيموفيتش على مغادرة النادي الباريسي نهاية الموسم الحالي.

وطفت على السطح في الأشهر الاخيرة، حالة التوتر بين اللاعب ومدير التعاقدت، وتجسدت بوضوح في بعض تصريحات اللاعب السويدي الذي المح غير مرة بأنه لن يكمل مع النادي في حال رحل المدير الفني الايطالي كارلو انشلوتي، فيما ابرزت تقارير عدة، نشرتها صحف ايطالية عن اهتمام نادي يوفنتوس الايطالي باللاعب، وهو ما رحب به إبراهيموفيتش وقال عنه "انه يمثل فخراً بالنسبة لي".

يذكر ان باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي بعد ١٩ عاماً من الصيام عن البطولة المحلية، وذلك في اعقاب فوزه علي فريق ليون الفرنسي بهدف وحيد، سجله مينيز.

