مشهد "كوميدي" .. في دكة بدلاء ريال مدريد

التقطت كاميرا قناة "لا سيكستا" الإسبانية مشهداً للاعبي ريال مدريد وهم يسخرون من زميلهم الظهير الأيسر فابيو كوينتراو قبل بدء مباراة النادي الملكي مع إسبانيول في الجولة 36 من الدوري الإسباني.

وأصبح كيونتراو موضعاً لتندر إيكر كاسياس وكريم بنزيمة ومورينهو وآخرين، لجلوسه على مقاعد البدلاء على الرغم من عدم وجود اسمه في التشكيلة التي ضمت 18 لاعباً لخوض مباراة الفريق الأخيرة أمام إسبانيول.

وبدأ الموقف حينما تعجب كاسياس من وجود كوينتراو جالساً إلى يساره، وذكّر انه ليس ضمن الـ 18 لاعباً المستدعين للمباراة، ثم انخرط كريم بنزيمة وزملاؤه في الضحك على موقف اللاعب البرتغالي، حتى أشار له كاسياس بالذهاب إلى المدرب المساعد لمورينهو، الإسباني كارانكا وبالفعل قال له كارانكا إنه ليس ضمن تشكيلة الفريق.

وفور وصول المدير الفني البرتغالي مورينهو كان كيونتراو في طريقه للخروج فسأل مساعده، عما حدث وحين أخبره بالقصة لم يستطع المدرب البرتغالي منع نفسه من الضحك، حتى أنه نهض من مقعده، ليتندر على كوينتراو مع اللاعبين البدلاء.

