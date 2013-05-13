أكد مدرب برشلونة تيتو فيلانوفا أن هداف الفريق "الأرجنتيني" ليونيل ميسي انتكس مجدداً، وذلك بعد خروجه من مباراة مساء الأحد أمام اتلتيكو مدريد (2-1) في المرحلة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



واضطر برشلونة الذي توج بلقب الدوري قبل موقعته المرتقبة مع مضيفه أتلتيكو وذلك بسبب اكتفاء منافسه ريال مدريد بالتعادل مع النادي الكتالوني الآخر إسبانيول (1-1) مساء السبت، إلى إكمال لقاء "فيسنتي كالديرون" بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد خروج ميسي لأن فيلانوفا أجرى تبديلاته الثلاثة.



وأكد فيلانوفا بعد المباراة أن ميسي خرج لأنه واجه مشكلات في المنطقة التي كانت أصلا مصابة، وقال: "شعر بشيء غريب، وسنرى بعد الفحوصات طول المدة التي سيغيب فيها عن الملاعب".



ويبدو أن ميسي لم يشف من الإصابة التي تعرض لها في فخذه الأيمن خلال مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي (2-2)، ما أثر على أدائه في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة القارية أمام بايرن ميونيخ (صفر-4) واضطره للطلب من مدربه عدم المشاركة في لقاء الإياب (صفر-3).



كما بدأ ميسي لقاء الأحد الماضي في الدوري المحلي امام ريال بيتيس (4-2) على مقاعد الاحتياط قبل أن يدخل في الشوط الثاني حين كان التعادل (2-2) سيد الموقف ويقول كلمته بتسجيله هدفي التقدم والتعزيز، رافعاً رصيده إلى 46 هدفا.



ومن المرجح أن يخلد ميسي إلى الراحة في المراحل الثلاث الأخيرة من الدوري أمام بلد الوليد والجار إسبانيول وملقة لأن هذه المباريات اصبحت هامشية بعد تتويج فريقه باللقب.