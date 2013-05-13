هل من فيرجسون عربي؟

أثار قرار السير أليكس فيرجسون اعتزال التدريب بعد 26 عاما قضاها على رأس الإدارة الفنية لنادي مانشستر يونايتد ردود فعل واسعة ما زال صداها يتردد حتى الآن في الصحافة العالمية التي اعتبرت أن توقيت القرار كان مفاجئا وغير متوقع بعدما ألمح فيرجسون قبل أقل من أسبوعين وفي خضم أفراح ناديه بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي أنه يخطط للبقاء في منصبه طالما أن صحته تسمح له بذلك!



لم يكن القرار صادما لأنصار نادي الشياطين الحمر فحسب وإنما كان له دوي أيضا داخل مؤسسة الفيفا وكذلك في الاتحاد الأوروبي، حيث أبدى كل من جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني دهشتهما في أن يعدل فيرجسون عن رغبته في الاستمرار مما أثار الشكوك حول دوافع القرار وتوقيته الذي يأتي قبل أن يحتفل النادي الإنجليزي بلقبه العشرين في البريميرليج!



من الطبيعي أن ينشغل العالم الرياضي وصحافته وفضائياته بهذا الحدث الذي تصدر قائمة الأخبار والتحليلات، فالسير فيرجسون ليس مثل كل المدربين في دنيا كرة القدم، بعدما بنى لنفسه تاريخا ناصعا على مستوى الكرة الإنجليزية والأوروبية وأصبح معلما بارزا وجزءا من تاريخ واحد من أكبر الأندية في العالم شعبية وثراء، ويكفي فيرجسون ما سجله من أرقام قياسية غير مسبوقة بحصوله على 38 لقبا محليا وقاريا منذ أن تسلم منصبه قبل 26 عاما صنع خلالها عشرات النجوم الذين ما زال بعضهم يواصل مسيرته في عالم المستديرة.



تجربة فيرجسون في عالم التدريب وعلاقته مع نادي مانشستر يونايتد تستحق أن تحتذى بل وتدرس في عالمنا العربي، عسى ولعل أن تتغير النظرة الخاطئة تجاه المدربين الذين ما زال أكثرهم مجرد شماعة تعلق عليها اخفاقات وفشل العمل الإداري، وتلاحقهم الإقالات مع أول هزيمة دون أن يحصلوا على فرصتهم في الدفاع عن أنفسهم وتبرئة ساحتهم.



أنديتنا في حاجة أن تجسد تجربة فيرجسون، والاستفادة منها بتوطيد العلاقة مع المدربين ومنحهم الصلاحيات الفنية الكاملة والفترة الزمنية التي تساعدهم على أداء عملهم، فالصبر على المدربين هو الذي يصنع الاستقرار الفني، وبالتالي يمهد الطريق أمام الأندية لتحقيق النتائج الإيجابية والإنجازات المنشودة، فهل نتوقع ظهور (فيرجسون جديد) في نسخة عربية؟

نقلاً عن "الشبيبة" العمانية