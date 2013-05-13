"نيمار" .. أفضل لاعب إفريقي في فرنسا

توج المهاجم الغابوني بيار ايمريك أوباميانغ،اليوم الاثنين، بجائزة "مارك فيفيان فوي" التي تمنح كل سنة، لأفضل لاعب إفريقي بالدوري الفرنسي لكرة القدم، من خلال عملية تصويت يشارك فيها كبار الصحافيين الرياضيين الفرنسيين، و تشترك في تنظيمها كل من إذاعة فرنسا الدولية" أر أف أي" والقناة الفضائية " فرانس 24".

وقد خلف أوباميانغ في سجل الجائزة، النجم المغربي يونس بلهندة الذي توج بلقب السنة الماضية، بعدما كان المغربي الآخر، مروان الشماخ قد نال النسخة الأولى من الجائزة عام 2009، ثم خلفه الايفواري جيرفينهو سنتي 2010 و 2011.

وتحصل لاعب نادي سانت إيتيان على 209 نقطة، متقدماً على كل من: المدافع الكاميروني لفريق مرسيليا، نيكولا نكولو(81 نقطة) و المهاجم البوركينابي لنادي رين، جوناثان بيتوربيا (35 نقطة).

وبالمقابل فقد غاب اللاعبون العرب عن منصة التتويج، بعدما كان أربعة منهم ضمن القائمة النهائية للمرشحين لنيل الجائزة، ونعني بهم كلا من: التونسيين أيمن عبد النور( نادي تولوز) وصابر خليفة (ايفيان) و وهاب خزري ( باستيا) و الجزائري فؤاد قادير ( مرسيليا).

ويعتبر أوباميانغ بمثابة اكتشاف الموسم في فرنسا، إذ ساهم بقسط كبير في تتويج نادي سانت إيتيان بلقب كأس الرابطة الفرنسية المحترفة لكرة القدم، واحتلال نفس الفريق للمركز الخامس، مؤقتاً، في الدوري المحلي بفضل تسجيله لـ19 هدفاً وتقديمه لثماني تمريرات حاسمة.

ولم يمر التألق المتميز للمهاجم الغابوني دون أن يلفت أنظار الأندية الأوروبية الكبيرة، وخاصة الانجليزية، على غرار أرسنال ونويكاسل وتشلسي وتوتنهام.

وكان نيوكاسل قد تقدم بعرض رسمي لضم أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن إدارة فريقه سانت إيتيان رفضت بيعه، وفضلت الانتظار لنهاية الموسم للحصول على سعر أعلى.

ويلقب بيار ايمريك أوباميانغ، بـ " نيمار الإفريقي" لتشابه طريقة لعبه مع تلك التي يبرز بها نجم المنتخب البرازيلي نيمار، والمتميزة بسرعة الحركة والمهارات الفنية، ولتشابه الرجلين، نسبياً، من حيث الشكل.

وبإمكان أوباميانغ التتويج بلقب فردي آخر في حالة التصويت عليه لنيل جائزة أفضل لاعب بالدوري الفرنسي لكرة القدم التي يمنحها اتحاد اللاعبين المحترفين بفرنسا، ويتنافس عليها مع كل من: مهاجم نادي باريس سان جيرمان، وهداف الدوري، السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، زميليه في نفس الفريق، البرازيلي تياغو سيلفا و لاعب وسط الميدان الفرنسي بلاس ماتويدي.