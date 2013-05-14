أخطبوط ألماني يتوقّع تتويج دورتموند بـ"أبطال أوروبا"

خالف "أخطبوط" ألماني التوقعات وتنبأ بفوز بروسيا دورتموند على مواطنه بايرن ميونيخ في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستقام على استاد ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن في ٢٥ من الشهر الجاري.



ووضعت إحدى المؤسسات في ألمانيا شعاري بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ في حاويتين وقد زُودتا بالطعام أمام الأخطبوط الذي لم يتردد في اختيار شعار الفريق الأصفر، الذي أقصى ريال مدريد في طريقه إلى المباراة النهائية متجاهلاً الفريق البافاري الذي بلغ الدور نفسه على حساب برشلونة.



وأثار اختيار الأخطبوط الألماني لبروسيا تفاؤل مشجعي الفريق الذين أصبحوا يمنّون النفس بأن يصدق هذا التنبؤ، مستذكرين الأخطبوط "بول" ذائع الصيت والذي كانت توقعاته بفوز منتخب "المانشافت" صائبة في معظم المرات، لاسيما خلال بطولة كأس أمم أوروبا عام 2008 وكأس العالم عام 2010.



وفي المقابل سخر مشجعو بايرن ميونيخ من توقعات الأخطبوط، وأكدوا أن فريقهم يبقى الأقوى وفرصته في الفوز على بروسيا والتتويج بلقب دوري الأبطال كبيرة، عطفاً على تفوقه الواضح محلياً وبلوغه النهائي بـ"دستة" أهداف في مرمى برشلونة.