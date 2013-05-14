المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم للأولمبياد الخاص

توج وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم بكأس كرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط، بعد فوزه على منتخب البحرين بهدف نظيف سجل عن طريق اللاعب حسن البيضي، اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب نادي ضباط شرطة دبي ليتأهل لكأس العالم 2014م بالبرازيل.



وشهد التتويج حضور كبير يتقدمهم يوسف السركال رئيس اتحاد الإماراتي لكرة القدم ، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة، ومحمد الهاملي رئيس الأولمبياد الخاص الإماراتي، والدكتور أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للاولمبياد الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور ناصر الصالح رئيس المجلس الاستشاري للاولمبياد الخاص الإقليمي لمنطقة الشرق وشمال إفريقيا والدكتور صالح السحيباني الملحق الثقافي لسفارة المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة .



وضمت بعثة المنتخب في البطولة رئيس البعثة عضو مجلس الإدارة عسكر الحارثي، والمدرب الوطني فهد الرديعان، ومساعد المدرب هذال الدوسري، ومدرب الحراس راشد المقرن، ومشرف إعاقة فهد الحرقان، ومشرف فني بندر المغيصيب، وأخصائي العلاج عبدالعزيز الحبابي، وفايز الشهري مدير الاولمبياد الخاص، والاداري رشاد أحمد، وعبدالرحمن الوادي ممثل الرئاسة، واللاعبون هم: فائز العسيري ومحمد الصبياني وعلي مجرشي وفرج الجيزاني وعبدالرحمن هزازي وثامر الزهراني وحسن البيضي وماجد عبدالودود ومحمد كريري وعماد الصنعاني ومحمد الدوسري ومحمد الفريج وعامر هزازي وسلمان الهزاني وحسن صهلولي وغازي مبارك وعلي العاقلي وعبدالرحمن الغفيري .