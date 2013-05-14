بطولة آسيا: الشباب والأهلي.. يقتربان من ربع "النهائي"

اقترب فريقا الشباب والأهلي "السعوديان" من التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد فوز الأول على مضيفه الغرافة القطري 2-1, وتعادل الثاني مع مضيفه الجيش القطري 1-1 في ذهاب دور الـ"16" للمسابقة.



فعلى استاد ثاني بن جاسم وضع الشباب قدماً في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد فوزه على مضيفه الغرافة القطري 2-1 في ذهاب دور الـ"16" النهائي.



ونجح الشباب في قلب تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز بهدفين في الشوط الثاني.. وبالرغم من أفضلية الشباب في الشوط الأول إلا أن الغرافة تمكن من خطف هدف مباغت من الشباب سجّل عن طريق الاسترالي مارك بريشيانو في الدقيقة "42"بعد استثمارة لتمريرة الفرنسي جبريل سيسيه ليسدد الكرة في مرمى الشباب.. وانتظر الشباب مرور "10" دقائق من بداية الشوط الثاني ليتمكن هدافه الأرجنتيني سبستيان تيغالي من تسجيل هدف التعادل.. قبل أن يضيف مهاجمه ناصر الشمراني هدف التفوق للشباب في الدقيقة "82".



ويلتقي الفريقان إيابا ، الثلاثاء المقبل، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.



وعلى استاد عبدالله بن خليفة بنادي لخويا نجح الاهلي السعودي في الخروج بنقطة ايجابية من أرض الجيش القطري بعد تعادلهما 1-1 في ذهاب دور الـ"16" النهائي.



وشهدت المباراة أفضلية أهلاوية في اغلب مجريات الشوطين وكان الاهلي هو البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه معتز الموسى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول..ونجح الجيش الذي كثف هجماته في اخر ربع ساعة من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة"76" عن طريق قائده البرازيلي اندرسون مارتينيز.



وشهدت المباراة إصابة قوية لحارس الاهلي ياسر المسيليم اثر احتكاك عنيف من لاعب الجيش جونيور مما استدعى نقله إلى احد مستشفيات الدوحة ليضطر مدرب الاهلي اليكس إلى اجراء تغيير اضطراري بدخول الحارس عبدالله المعيوف بدلاً عنه.



ويلتقي الفريقان إيابا الثلاثاء المقبل على استاد مدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة.



فرق الشرق



تعادل نادي بكين جوان الصيني سلبيامع ضيفه سيول الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأكمل سيول المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه تشوي هيو غين للطرد في الدقيقة 61.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الثلاثاء المقبل في سول.



وفي المباراة الاخرى تغلب نادي بوريرام يونايتد التايلاندي على ضيفه بونيودكور الأوزبكي 2-1 اليوم الثلاثاء ضمن ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل اناوين جوجين وايكاتشاي سامري هدفي بوريرام يونايتد في الدقيقتين 17 و77 بينما تكفل ايجور تاران بتسجيل الهدف الوحيد لبونيودكور في نهاية الشوط الأول.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين الثلاثاء المقبل على ستاد بونيودكور في طشقند.