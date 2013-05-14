بعد ٥ دقائق .. الشرطة تفسد "تتويج" باريس سان جيرمان !

لم تدم الاحتفالات الرسمية لنادي باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم سوى 5 دقائق، بحيث اضطر المنظمون، البارحة ، الى الاسراع في تسليم درع اللقب اثر اندلاع اشتباكات بين أعداد غفيرة من جماهير الفريق و أعوان أمن النادي و قوات الشرطة لمكافحة الشغب.



وبحسب قناة "أر أم سي" الاذاعية الفرنسية، فان الأحداث المؤسفة قد أدت ألى ادخال عدد كبير من الأشخاص إلى المستشفى بعد تعرضهم لجروح واختناقات بسبب استعمال الشرطة للغاز المسيل للدموع.

وكان لاعبو فريق باريس سان جيرمان قد وصلوا إلى ساحة "تروكاديرو"، بالعاصمة الفرنسية، على متن حافلة مكشوفة، وكان في انتظارهم آلاف المشجعين لاستقبالهم وتحيتهم، بعد أن أحرزوا اللقب المحلي لثالث مرة في تاريخ النادي ولأول مرة منذ 19 عاماً.

ولكن أحداث الشغب والاشتباكات اندلعت فجأة بالقرب من المنصة التي كان من المفترض أن يتسلم عليها أعضاء الفريق درع اللقب، وبالتالي لم تستمر مراسم تسليم الكأس إلا خمس دقائق، واضطر اللاعبون إلى مغادرة المكان بسرعة على متن الحافلة التي جاؤوا بها، والتي كان من المقرر أن تقوم بجولة طويلة على ضفاف "نهر السين" الشهير.

ورفعت بعض الجماهير الحاضرة في مكان الحدث لافتات كُتب عليها "الحرية للألتراس"، في إشارة لإلقاء قوات الأمن الفرنسية القبض على 21 من مشجعي الفريق صبيحة اليوم نفسه، بعد توافدهم على شارع "الشانزليزيه" بقلب العاصمة باريس للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري.

وبحسب الصحافة الفرنسية فان الشرطة قد أوقفت هؤلاء المناصرين ووضعت ثلاثة منهم رهن الاحتجاز، بسبب الأضرار التي خلفوها وأعمال السرقة، بحيث أسفرت الأحداث التي شهدها شارع "الشانزليزيه" الراقي عن تدمير واجهات سبعة متاجر.



غضب فرنسي .. واشمئزاز

‏وقال وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس لاذاعة "ار تي ال": "هذا يعطي صورة مروعة لفرنسا .. في الأساس أنا غاضب ومشمئز مثل كثير من الناس، يجب أن نكون صارمين جدا، وحازمين جدا مع مثيري الشغب".



وشهدت الأحداث إحراق دراجة نارية وتحطيم واجهات متجر، وأدت الى دعوات من حزب اليمين لاستقالة وزير الداخلية مانويل فالس.

ورد فابيوس على هذه الدعوات: "مانويل فالس هو وزير جيد للداخلية".



وقال فالس: "إن احتفالاً لتسليم الكأس أمام بلدية باريس، مساء اليوم الثلاثاء، قد ألغي بالإضافة إلى جميع المناسبات العامة المرتبطة بالنادي.



واضاف لإذاعة "اوروبا 1": "جميع المظاهرات في الأماكن العامة المرتبطة بباريس سان جيرمان لم تعد ممكنة في الساعات المقبلة". وندد بالعنف



الذي "لا يطاق" وتعهد بأن يجعل من الجناة مثالا لباقي مرتكبي العنف.



وأجبر عدد من المطاعم على جادة "شانزيليزيه" على الاقفال في وقت مبكر نتيجة العنف.



وقال فالس: "بعض المئات من الـ "أولتراس" بينهم ممنوعون من دخول الملاعب، مثيرو شغب، هاجموا الناس والصحافيين وحطموا واجهات المتاجر وزجاج السيارات لساعات عديدة".



وأضاف مفوض شرطة باريس برنار بوكو: "أنه نظراً للاضطرابات لن يتم منح باريس سان جيرمان بعد الآن أي موكب احتفالي".



فيما أكد رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران ديلاوني أنه سيقف إلى "جانب الضحايا" وعبر عن "اشمئزازه" و"غضبه" من تشويه احتفالات سان جيرمان وقال: "بصفتي رئيس بلدية باريس، أقف الى جانب الضحايا .. لا زلت سعيدا للقب الدوري وآسفا لعدم التمكن من الاحتفال به بطريقة شعبية في الأماكن العامة".



وأضاف ديلانوي: "ينبغي أن نكون صادقين بما يكفي للقول إن تفادي ذلك كان ممكنا بطريقة واحدة: من خلال حظر أي احتفال يتعلق بالتتويج .. الحظر لو حصل لكان تسبب بانتقادات كثيرة".



واشترت مجموعة قطر للاستثمار الرياضي قبل عامين النادي الذي عرف بعنف مشجعيه في الماضي خصوصا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.



وكانت أعمال سلب وهجمات على سياح صينيين في باريس دقت ناقوس الخطر، وأثارت تحذيرات من انخفاض عدد الزوار الأغنياء القادمين من البلد الآسيوي الكبير.



ونقلت السفارة الصينية في باريس مؤخرا زيادة في عدد الشكاوى في ما يخص السلب والسرقات الأخرى.



وفي 20 مارس الماضي، تعرضت مجموعة من 23 صينيا للسرقة في مطعم بعد قليل من وصولهم إلى باريس من مطار شارل ديغول. وسرقت جوازات سفرهم، وتذاكر الطائرة وأموالهم النقدية وأصيب قائد المجموعة في وجهه.



يذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد ضمن التتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2012-2013، قبل جولتين من اختتام المسابقة بعد فوزه البارحة الأولى على مضيفه فريق ليون (1- صفر) ليبقى محتفظاً بفارق 7 نقاط عن ملاحقه المباشر، أولمبيك مرسيليا.