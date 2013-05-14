تهديدات قضائية ربما تقود مسلسل "ياسر 2020" إلى المحاكم

قبل أن يرى النور دخل المسلسل الكارتوني الذي يجسد قصة قائد المنتخب السعودي ومهاجم نادي الهلال ياسر القحطاني دائرة المشكلات .. إذ هدد عضوا شرف في أحد الأندية بالتقدم بشكوى لمنع عرض المسلسل بحجة أنه يملك احد "سيناريوهات" المسلسل التي تظهره في صورة مشوهة، والمح عضو الشرف - بحسب ما كشفته شركة "لوكيشن للإنتاج الإعلامي" المنتجة للعمل - أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الشركة في حال تصوريها المسلسل كما وصله.

كما هددت شركة إنتاج أخرى بمقاضاة "لوكيشن" في حال عرضت المسلسل، وذلك بحجة أنها تملك توقيعا لياسر القحطاني، لا يحق بموجبه للمهاجم السعودي الظهور في أي عمل فني من إنتاج شركة أخرى.

وعلى الرغم من كل تلك المشكلات التي تحيط بالعمل الكارتوني الرياضي الاول من نوعه في السعودية، يؤكد المنتج ومؤلف المسلسل خالد الراجح أن شركته ماضية في تصوير وعرض العمل وليس لديها نية لايقافه وقال لـ"العربية نت" : "نعمل حاليا على اكمال تنفيذ المسلسل بين الرياض ومصر، ولن نرضخ لأي ضغوط تهدف الى ايقاف انتاجه أو عرضه".

وشدد الراجح على أنهم في "لوكيشن" يملكون عقدا موقعاً مع ياسر القحطاني وجميعة المنتجين السعوديين - موثق في الجهات الرسمية -، وأضاف: "حصلنا على تصريح بتسجيل العمل من قبل محمد الغامدي رئيس الجمعية الخاضعة لإشراف مباشر من وزارة الثقافة والإعلام، إضافة الى أننا أخذنا موافقات جميع الموجودين في العمل عبر عقود وقعت عن طريق الشركة".

ويكشف الراجح أنهم ينوون مقاضاة كل من انتحل شخصية ياسر او أحد القائمين على العمل وقام بنشر أخبار مكذوبة على مواقع التواصل الأجتماعي "من ادعى ان ياسر القحطاني، فرض وجود شخصيات في نص العمل، لا يعرف شيئاً ويختلق الأكاذيب، والقحطاني شخص راق في تعامله ولا يمكنه التدخل في شؤون العمل الفنية" .. وتابع : "سبق وأن قال المخرج والمشرف على كتابة العمل أسامة القس أن ياسر القحطاني كان متعاونا مع فريق العمل، ولم يتدخل في النواحي الفنية، ولم يبدِ حتى رايه في وجود المرأة في العمل لأنه أمر فني بحت".

وعن القناة التي وقع عليها اختيار الشركة المنتجة لعرض المسلسل الكارتوني على شاشتها، اوضح الراجح: "على طاولتنا عروض عدة ومن قنوات كبيرة، كما اننا نملك عروضا من شركات ذات صلة بمنتجات تتعلق بالاتصالات، لكننا لن نستعجل، سندرس العروض، ثم سنقرر أنسبها من ناحية العرض المادي المجزي ومن ناحية مساهمتها في انتشار العمل على نطاق عربي واسع، وحين نحدد من هي هذه الجهة، سنعلن عنها في مؤتمر صحافي رسمي يعقد لاحقا".

خمس سنوات من العمل

ونفى الراجح أن يكون أحدا قد عرض عليه فكرة المسلسل، وهو قام بشرائها، مشددا على أنها فكرة شخصية منه .. وقال: "بدأت الفكرة عام 2007 بعد حصول الكابتن ياسر القحطاني على لقب أفضل لاعب آسيوي، وتم اختيار ياسر لأنه ظاهرة رياضية فريدة ومؤثرة ليس في السعودية وحسب وإنما في العالم العربي كله، ومثل هذه الشخصيات لا بد أن تستمر لتتعلم منها الأجيال القادمة، خصوصاً ونحن نرى ان هناك نجوماً غابوا فلم تعلم الأجيال الجديدة عنهم شيئاً، وصاروا في مهب الريح".

وتابع : "أقنعت ياسر بالموافقة، ولم يستغرق ذلك وقتا طويلا .. لأن الفكرة جديدة وياسر رجل متعلم ويعي تماماً معنى وقيمة عمل كارتوني، يساهم في ترسيخ احترام المبادئ، وتكريس خلق المسلم القويم، وتبسيط مفاهيم القنال من اجل تحقيق الطموحات وتحويل الأمل الى حقيقية مشهودة".

وعن السبب في تأخير تنفيذ العمل على الرغم من الموافقة المبكرة لإنجازه، قال الراجح: "التأخير جاء بطلب من ياسر القحطاني الذي رغب دراسة شخصيته واختيار الخط الدرامي لها، لأن هذه الشخصية ستستخدم في عمل كارتوني كهذا مرة واحدة في العمر، وبالتالي كان تحتاج الى الاعتناء بأدق التفاصيل، فضلاً عن مراعاة ما يحفظ انجازاته وحقوقه الأدبية".

ويستطرد: "نحن مرتبطون بعقد مع ياسر يتيح لنا انتاج أجزاء عدة، وهذا يحتاج لمجهود كبير" .. ولا يفكر الراجح في انتاج عمل مشابه لنجم رياضي آخر "لا نية عندنا لتكرار التجربة مع أي لاعب آخر".