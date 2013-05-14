جماهير "دورتموند" .. ينتصرون ويتصدرون "القارة العجوز"

تصدر معقل فريق بروسيا دورتموند الألماني ملعب "سيغنال ايدونا بارك" قائمة أكثر ملاعب القارة العجوز من حيث الحضور الجماهيري، إذ بلغ متوسط حضور الجماهير في "الملعب"، 80,521 ألف متفرج.

فيما جاء في المرتبة الثانية ملعب "الاولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر مانشستر يونايتد الانجليزي بمتوسط حضور 75,387 ألف متفرج، وحل ملعب النادي الملكي في إسبانيا "السنتياغو برنابيو" في المرتبة الثالثة بمتوسط حضور 75,175 ألف متفرج وخلت القائمة التي أصدرها موقع الاستادات الشهير "ستاديوم غايد" من ملاعب الفرق الإيطالية، بينما وضح تفوق الفرق الالمانية اذ احتلت 5 فرق منها 5 مراتب في قائمة العشرة الأوائل في الترتيب، والتي جاءت على النحو التالي:



1- سيغنال ايدونا بارك "بروسيا دورتموند" - 80,521 ألف متفرج.

2- اولد ترافورد"مانشستر يونايتد" - 75,387 ألف متفرج.

3- سانتياغو برنابيو "ريال مدريد" - 75,175 ألف متفرج.

4- كامب نو "برشلونة" - 75,069 ألف متفرج.

5- اليانز ارينا "بايرن ميونخ" - 69,000 ألف متفرج.

6- فيلتنز ارينا "شالكة" - 61,214 ألف متفرج.

7- ملعب الامارات "ارسنال" - 60,000 ألف متفرج.

8- ميرسيدس بينز ارينا "شتوتغارت" - 55,090 ألف متفرج.

9- امتيش ارينا "هامبورغ" - 53,465 ألف متفرج.

10- اولمبيا شتاديون "هيرتا برلين" - 53,449 ألف متفرج.