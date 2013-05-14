خبر "محزن" لـ"البرشلونيين": نيمار سيوقع مع بايرن ميونيخ

فجر نائب رئيس نادي سانتوس البرازيلي (السابق) فيسينتي كاشيوني مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن ابن جلدته المهاجم نيمار داسيلفا لن يذهب الى فريق برشلونة او ريال مدريد، ولن تكون إسبانيا وجهته المقبلة في فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب كاشيوني في مدونته الشخصية على الانترنت: "سأكشف لكم بعض الاخبار .. نيمار سيذهب الى بايرن ميونيخ الالماني، وبالفعل حدث اتصال بين الفريق الألماني ونيمار .. وسيكون اللاعب بحلول أغسطس المقبل واحداً من أفراد النادي البافاري".

وأضاف: "أنا لا أتكهن .. وهذه الاخبار لا يمكن تجاهلها .. وسيري الجميع ما سيحدث بحلول أغسطس، وأؤكد أنه على الرغم من إعلان الكل أن مستقبل نيمار سيكون في إسبانيا بين ريال مدريد أو برشلونة فإن وجهته المقبلة ستكون ألمانيا مع نادي بايرن ميونيخ".

يذكر أن نيمار داسيلفا البالغ من العمر 21 عاما قد ارتبط بقوة بنادي برشلونة الاسباني إلى ان برزت تقارير صحافية إسبانية تفيد بدخول ريال مدريد في الصفقة للانقضاض على الموهبة البرازيلية والذي سينتهي عقده مع سانتوس البرازيلي في صيف عام 2014.

إلى ذلك، أكد الصحافي الشهير جان فجورتوفت في تغريدات على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن نيمار لن يذهب الي بايرن ميونيخ وأن واين روني او سواريز او غاريث بيل لن يدهبون الى النادي البافاري".