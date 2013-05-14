مارادونا يرفع علم فلسطين في الإمارات تأييداً وتعاطفاً

جدد الأرجنتيني دييغو مارادونا تأييده للقضية الفلسطينية برفع وشاح العلم الفلسطيني على أرض الإمارات، خلال افتتاح بطولة كأس كرة القدم للأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال فلسطينيون في دبي الاثنين الماضي: "إن مارادونا تلقى هدية من القنصلية الفلسطينية في دبي خلال الحفل، عبارة عن وشاح للعلم الفلسطيني، فرفعه عالياً تعبيرا عن اعتزازه به ودعمه للقضية الفلسطينية، وطلب التقاط صور له مع القنصل الفلسطيني بدبي قاسم رضوان".

ووصف فلسطينيون مقيمون بالإمارات الأسطورة مارادونا بـ"الشجاع" و "أهم مناصر للقضية الفلسطينية" لإعلانه الدائم وقوفه إلى جوار الشعب و"الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان مارادونا قال في مقابلة لوكالة الأنباء الألمانية العام الماضي: "إنه أكبر مشجع ومؤيد للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية" ، مضيفا: "هذا موقفي الذي لن أتنازل عنه، ولايهمني غضب أحد".

وتابع: "أكن احتراما كبيرا جداً للفلسطينيين، وأتعاطف معهم كثيراً، وأرى أنهم يحتاجون إلى أن نقف جميعاً معهم".

وسبق أن ارتدى مارادونا الكوفية الفلسطينية في ملعب نادي "الوصل" الإماراتي، ورفع علامة النصر، هاتفا: "تحيا فلسطين".