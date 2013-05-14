مانشستر سيتي يقيل مانشيني ويعين مساعده لخلافته "مؤقتا"

أقال مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الانجليزي مدربه الايطالي روبرتو مانشيني، وذلك بعد قرار اتخذ باجماع مالك النادي ورئيسه ومجلس الإدارة.



وقال النادي الانجليزي في بيان نشره على موقعه على شبكة الانترنت "أن القرار كان صعبا، ولكنه جاء ضمن عملية تقييم نهائي للموسم، خصوصا وأن الفريق فشل في تحقيق أهدافه المنشودة التي رسمها منذ بداية الموسم باستثناء التأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل".



ومن المقرر أن يتولى المهمة مؤقتا المدرب المساعد برين كيد خلال المباريات المتبقية محليا، قبل الإعلان رسميا عن المدرب الجديد الذي توقعت وسائل اعلام عدة، أن يكون المدرب التشيلي مانويل بلغريني.



ويأتي قرار اقالة مانشيني الذي كان متوقعا بعد يومين فقط من خسارة نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي امام ويغان أتلتيك صاحب المركز الـ ١٨ في الدوري الانجليزي والمهدد بالهبوط للدرجة الأولى.



وقال رئيس نادي مانشستر سيتي الاماراتي خلدون المبارك أن مالك النادي الشيخ منصور بن زايد "يكن كل الاحترام لمانشيني لجهوده التي قام بها خلال فترة اشرافه على الفريق في المواسم الثلاثة الماضية".



وأشاد المبارك بتاريخ مانشيني معتبرا "أنه يتحدث عن نفسه، ونجح في قيادة السيتي للبطولات بعد غياب دام أكثر من 35 عاما بتتويجه الموسم الماضي بالدوري الانجليزي، وبعده بكأس الاتحاد الانجليزي".



وكان مانشيني قد بدأ تعاقده مع مانشستر سيتي في ديسمبر 2009 خلفا لمارك هيوز، ونجح خلال تلك الفترة في التتويج بكأس إنجلترا 2011 وبالدوري الانجليزي 2012 ، الأول للفريق منذ 44 عاما.



يذكر أن وسائل اعلام الانجليزية أكدت أن قرار اقالة مانشيني جاء بعد خسارة الفريق لكأس الاتحاد الانجليزي، وتأخر الاعلان عنه بسبب دخول الطرفين في مفاوضات بشأن فسخ العقد الذي تبقى منه ثلاثة أعوام .