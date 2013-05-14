من السعودية.. ثلاثية الرئيس سلمان

برغم احتدام وطول المنافسة على انتخابات رئاسة الاتحادي الاسيوي بكرة القدم، التي كانت متوقعة وجرت في ظل حدود التنافس الانتخابي الشريف، الا ان كل المؤشرات ومنذ لحضة انتهاء التصويت وبدء عمليات الفرز واعلان النتائج، كانت تسير نحو المحو السريع لمخلفات الماضي الانتخابي التنافسي المحموم والبدء بعمليات لم الشمل العربي خاصة والاسيوي عامة، للانطلاق نحو بيئة اسيوية رياضية صالحة قادرة على الاتيان بما يلبي رغبة وطموح الاعضاء الاسيويين وجماهيرهم المتعطشين للتجديد الفعلي وليس الكلامي.

في اول زيارة متوقعة ميمونة للرئيس الجديد سلمان بن ابراهيم الى الدول الاعضاء في القارة الصفراء، وصل سلمان الى السعودية، تطبيقا لمبدأ التشاور والتعاون وتبادل وجهات النظر والافادة من كل الطاقات الاسيوية لخدمة كرة اسيا التي تريد الخروج من جلبال التقليد لتحاول استثمار كل الطاقات البشرية الضخمة والتاريخ الثر والامكانات المادية الكبيرة لصالح تطوير اللعبة وتغيير مناهج واليات اثبت الزمن والنتائج اخفاقها عبر سنوات مضت.

بالتاكيد ان اختيار الشيخ سلمان للعربية السعودية محطة اولى في زياراته رمزية وثقلا وموقعا وتاثيرا له دلالة واضحة، مع مناقشته لعديد الملفات التي ينتظر ان ينطلق بها عهد الرئيس سواء ما كان منها تنفيذيا مرحليا او بنظرة استراتيجية، حددها في محاور اساسية ثلاث لتكون هدفا ساميا يسعى لتحقيقه والانطلاق منه نحو كل الملفات الاخرى التي يعتقد انها لا تخرج عن كنف واطار المحاور والمرتكزات الثلاث، في الاولى حدد الشيخ وحدة اعضاء اسيا كهدف استراتيجي لا يمكن الانطلاق لتحقيق اي هدف من دون تجسيده بالتعاون والتفاهم والانسجام وادراك مصلحة الجميع في ظل وحدة القرار الاصفر . اما الثانية فكانت عن الفئات السنية وعدم التزام دول كثيرة بالسن النظامية او ما بات يعرف بافة التزوير، وقال بصدده : « هناك وسائل حديثه سنلجأ اليها في سبيل الحد من هذه الاشكالية وسنعمل بقوانين الاتحاد الدولي والاعتماد على المعلومات المتوفرة لكن يظل مافوق 19 عاماً مرحلة صعبه ولكن سنعمل على مكافحة هذا الجانب».

في المحور الثالث المهم جدا الذي يعد مكسبا يسعى اليه الاسيويون بقوة ورغبة جامحة هو زيادة مقاعد اسيا في كاس العالم وقد ذكر الشيخ آل خليفه قائلا بهذا الاتجاه « هذا أمر بالتأكيد سيأخذ حيز من اهتمام الاتحاد في الفترة القادمة لكن شريطة أن نجتمع ونتحد ليظهر الاتحاد الأسيوي أكثر قوة وأكثر نفوذاً، وبانضمام استراليا الينا أكيد سيكون طلبنا بالزيادة وجيه وسنبدأ على الاقل بالحصول على نصف المقعد ليكون 6 بدلا من خمسة ونصف».



نقلاً عن "الأيام" البحرينية