مهاجم ليفربول يطلب من الجماهير: أرجوكم "اسخروا" مني

أكد مهاجم ليفربول الانجليزي دانييل ستوريدج أنه يتلذذ بصيحات وصافرات الاستهجان التي تطلقها الجماهير ضده، مؤكدا أن هذا الأمر يحفزه بشدة لاظهار قدراته على أرض الملعب.

وقال ستوريدج في تصريح نشره موقع "ليفربول" على شبكة الانترنت: "احب تلقي مثل هذه الهتافات المنددة بي والتي تسخر مني، من قبل جماهير الفريق المنافس، كون هذا يزيد من حماستي وفاعليتي نحو داخل الملعب".

وكان مهاجم ليفربول قد تعرض لسيل من الهتافات وصيحات الاستهجان من قبل جماهير فولهام خلال لقاء الفريقين بالدوري الانجليزي، والذي قاد فيه فريقه للفوز بتسجيله ثلاثة اهداف "هاتريك".

واستقبلت جماهير فولهام ستوريدج بشكل فاتر وبصافرات وصيحات استهجان، وذلك بسبب ولائه السابق لنادي تشلسي الغريم التقليدي لفولهام في لندن.

ولكن ستوريدج رد على هذا الاستقبال بتسجيله ثلاثة أهداف، راجياً من الجماهير فعل ذلك في كل مباراة لكي يواصل ابداعه وتألقه.

وأشار المهاجم الانجليزي، إلى أنه لا يهتم بما يقول الجمهور ضده، ولكنه يركز في عمله داخل الملعب لكي لا يخذل عائلته ومدربه - على حد قوله -.

وكان ستوريدج (23 عاما) قد انضم الى ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من تشلسي، وذلك دون الكشف عن مدة التعاقد أو قيمته، لكن اللاعب أكد في تصريحات صحافية أنه ارتبط بعقد طويل الامد.

يذكر أن ستوريدج شارك في اربع مباريات دولية مع المنتخب الانجليزي كما كان ضمن المنتخب البريطاني في اولمبياد لندن 2012.