نصف مليون .. يرقصون ويهتفون: برشا برشا

أطلق لاعبو فريق برشلونة الإسباني العنان لأفراحهم ابتهاجاً بتتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة، وذلك فور وصولهم المدينة عقب الفوز على أتلتيكو مدريد في معقله "فيثنتي كالديرون" 2-1 ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاشت مدينة "برشلونة" الإسبانية، البارحة، على إيقاع احتفالات صاخبة وأجواء كرنفالية، حيث جاب لاعبو النادي الكتالوني مختلف شوارع المدينة على متن حافلة مكشوفة حتى وقت متأخر من مساء يوم أمس؛ وذلك احتفالاً بالتتويج باللقب الـ ٢٢ لفريق "البلاوغرانا".

وعلى غير المتوقع، فقد توافد أكثر من نصف مليون مشجع من عشاق نادي "برشلونة" إلى شوارع المدينة الكتالونية لاستقبال موكب "البارسا" الذي حقق لقبه الوحيد هذا الموسم، إذ احتشدت هذه الجماهير الهائلة في شوارع وساحات المدينة لتحية الأبطال ومشاركتهم الفرحة بهذا الإنجاز الكبير.

وعنونت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" على غلاف عددها الصادر هذا اليوم بالخط العريض: "فوضى .. الأمور خارجة عن السيطرة"، وذلك في إشارة واضحة على الأعداد الكبيرة التي جاءت لاستقبال حامل لقب الدوري الإسباني.

واكتست عاصمة إقيلم كتالونيا باللونين "الأزرق والقرمزي" وهي الألوان التي يرتديها لاعبو فريق برشلونة لكرة القدم منذ أكثر من مئة سنة.

وشهدت احتفالات "برشلونة" - الذي أثبت علوَّ كعبه على فرق الليغا في السنوات الخمس الأخيرة بعد تتويجه باللقب أربع مرات - تواجد جميع لاعبي الفريق، على رأسهم أيقونة النادي، واللاعب الأفضل في العالم في السنوات الأربع الماضية، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تعرض لإصابة جديدة في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد.

كما شارك أيضاً في الاحتفالات فريق سيدات برشلونة، الذي تُوج هو الآخر بطلاً لدوري السيدات للمرة الثانية على التوالي.

وأكّد الموقع الرسمي للنادي الكتالوني بأن برشلونة سيُقيم أيضاً احتفالاً خاصاً بهذا التتويج، الأحد المقبل، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام بلد الوليد، حيث سيتم تقديم اللقب أمام الجمهور والاحتفاء باللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري على أرضية الملعب.

وفي غمرة مشاعر الفرح والسعادة التي عمت أرجاء المقاطعة الكتالونية احتفالاً بتتويج الفريق الكتالوني، أشار رئيس نادي برشلونة "ساندرو روسيل" إلى أن لقب الدوري الذي تُوج به فريقه "سيُنقش عليه" اسما المدير الفني تيتو فيلانوفا ومدافعه الفرنسي إريك أبيدال.

وأكّد رئيس برشلونة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن هذا اللقب قد جاء تكليلاً للجهد والمثابرة الذي بذله الجهاز الفني للفريق واللاعبين، وعلى رأسهم " فيلانوفا"و"أبيدال" اللذين كافحا المرض من أجل برشلونة.