نعم يا عامري.. الحق.. أحق أن يتبع

سبق وطالبت العامرى فاروق باتباع الحق مع مجالس إدارات الأندية التى ستنتهى مدتها القانونية ولن تجرى انتخاباتها إلا بعد شهر رمضان، وكان القرار الوزارى للعامرى بتعيين لجنة لإدارة النادى تكون على الحياد الكامل من كل الاتجاهات التى ستخوض الانتخابات.. أو إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات لمدير النادى كفترة أو مرحلة انتقالية، وأعرف جيدا أن كل مجالس إدارات الأندية لن يعجبها هذا الاقتراح لكن المهم أن الوزير صاحب القرار هو الذى يقتنع بذلك خاصة وأنه ليس له مصلحة معينة من القرار سوى الصالح العام وتطبيق مبدأ العدل والمساواة بين الجميع.

فمن غير المعقول أن تنتهى مدة مجلس إدارة منتخب ثم أعطيه الفرصة للاستمرار بقرار وزارى ليخوض الانتخابات فتكون كفته هى الأرجح على كل الجبهات الأخري.

والوزير العامرى اتبع الحق وقرر عدم التمديد لمجالس إدارة الأندية وعددها أكثر من عشرة أندية فى القاهرة الكبرى فقط وهو قرار يؤكد مصداقية الوزير ورغبته فى تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع لأن المجلس المنتخب مدته أربع سنوات ولا يصح التجديد له إلا لأسباب.. بينما المجلس المعين يمكن التمديد له حسب الحاجة والظرف.

تبقى فقط اللائحة التى ستحدد شكل ونظام الانتخابات وأتمنى أن تصدر بسرعة وبشكل يستكمل مبدأ المساواة والعدل دون محاباة لجهة ضد الأخري!!

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية