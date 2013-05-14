"تونسي" .. يسجل واحداً من أجمل الأهداف في العالم

واصل مهاجم نادي إيفيان الفرنسي، الدولي التونسي صابر خليفة، مسلسل تألقه اللافت رفقة فريقه، بعدما قاده للفوز على نظيره نيس برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما ضمن الأسبوع 36 من منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ووقع مهاجم منتخب نسور قرطاج على ثنائية في شباك الفريق الضيف "نيس" في الدقيقتين 56 و 87 ليقود فريقه "إيفيان" للفوز برباعية نظيفة؛ و ليُحافظ على آماله في تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية بعد أن رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز ١٧ بفارق نقطتين عن نانسي الذي يقبع في المركز ١٨.

وافتتح اللاعب "كيفين بيرغارد" مهرجان أهداف فريقه في الدقيقة 24، قبل أن يضيف اللاعب الغاني محمد رابيو الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 48، ليتكفل بعدها المهاجم التونسي بتسجيل الهدفين الثالث والرابع على التوالي في الدقيقتين 56 و87.

وخطف الهدف الرابع الذي أحرزه "خليفة" الأضواء من بين الأهداف الأربعة التي سجّلها فريق "إيفيان" باللقاء، حيث جمع اللاعب بين الدقة والتركيز وجمالية التصويب عندما راوغ أحد مدافعي "نيس"، قبل أن يطلق كرة قوية من منتصف ملعب فريقه مستغلاً تقدم حارس مرمى الفريق الضيف "ديفيد أوسبينا".

وأثار الهدف الذي أحرزه "صابر" موجة إعجاب كبيرة في الأوساط الرياضية في بلاد الأنوار، حيث طغت الإشادة باللاعب التونسي على الصفحات الأولى من كبرى الصحف الفرنسية، فضلاً عن الموقع الرسمي للنادي الفرنسي.

وأغدقت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المديح على "خليفة"، مؤكدة بأن اللاعب قد توج مجهوده في تلك المباراة بهدف رائع، على حد تعبيرها.

وأكّدت الصحيفة الفرنسية بأن قيمة هدف "خليفة" لم تكن في جماليته فحسب، بل إن أهميته البالغة قد ساهمت بشكل كبير في اختياره ضمن الأهداف الأجمل هذا الأسبوع، حيث أحيا اللاعب التونسي بهذا الهدف آمال فريقه بالبقاء ضمن فرق النخبة في فرنسا.

من جانبه، أثنى الموقع الرسمي للنادي الفرنسي على أداء اللاعب الدولي التونسي صابر خليفة في مباراة "نيس"، واصفاً إياه بالنسر الملكي، في الوقت الذي طالب فيه موقع "فوتبول" بإضافة هدف اللاعب التونسي إلى قائمة أجمل أهداف الموسم ليُنافس كل من "رومان أليساندريني، أندريه بيير جينياك وزلاتان ابراهيموفيتش وجيريمي مينيز".

ووقع الاختيار على الهدف كواحد من الأهداف الأجمل التي سُجلت على مدار الأسبوع الماضي في شتى ملاعب كرة القدم العالمية، وذلك بحسب ما أعلن عنه موقع " great 101 goal" العالمي.