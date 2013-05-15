أحمد عيد: "المرأة" ستحضر في الملاعب السعودية

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد عن دراسة تتم حاليا للسماح للعائلات الحضور في الملاعب المحلية، وتم تخصيص أماكن في ملعبي الأمير عبدالله الفيصل واستاد الملك عبدالله في جدة بانتظار الموافقة النهائية لتنفيذها.

وأكد عيد عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية" أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب عندما بدأت في تغيير البنية التحتية للملاعب الرياضية كان هدفها تطوير المنشآت وقال: "طورنا المنشآت لكي نستقطب المزيد من المشاهدين ولكي نزيد الموارد المالية للأندية.. ولابد من اعطاء الاخرين فرصة بأن يرتادوا الملاعب المجهزة الجديدة.. والان توجد دراسه لإعطاء الأسر فرصة لحضور المباريات ولكن لابد من موافقة الجهات المعنية عليها".

وأشار رئيس اتحاد القدم أن الأماكن المخصصة للنساء والموجودة في استاد الأمير عبدالله الفيصل واستاد الملك عبدالله منعزلة تماما ولها مداخل ومواقف خاصة وقال:"المداخل منفصلة تماما ومجهزة تجهيز كامل لاستقبال الاسر سواء من ناحية المداخل او المخارج او من ناحية التغذية وهي معزولة عن الجماهير".

وأوضح عيد بأن الدراسة ستقدم للرعاية الشباب وهي المسير الفعلي لهذه المنشآت وقال:"متى ما تمت الموافقه عليها سيعمم ذلك على الملاعب المجهزة لأماكن النساء".

