دوري أبطال آسيا.. الهلال يخشى لخويا

يسعى الفريق الأول لكرة القديم بنادي الهلال لأكمالتفوق الكرة السعودية على نظيرتها القطرية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أسيا عندما يستضيف الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز نظيره لخويا القطري بعد 24 ساعة من فوز مواطنه الشباب على الغرافة القطري في الدوحة 2-1 وعودة الأهلي من العاصمة القطرية بتعادل ثمين مع الجيش 1-1.. ولكن لن تكون المهمة الهلالية سهلة في ضل الإصابات والنقص الذي يتهدد صفوف الهلالين والحالة المعنوية غير الجيدة للاعبين عقب خرجوهم من ربع نهائي كأس الأبطال.. ولكنماقد يهون على الهلاليون أن لخويا لا يبدوا في حال أفضل منهم.. وخرج من كأس أمير قطر مبكرا..وسيفتقد لخويا لقدرات هدافه الأرجنتيني سبستيانسوريا.



وقبل المباراة تلقى مدرب الهلال الكرواتي زلاتكوخبرا جيدا بتعافي قائد فريقه ياسر القحطاني..وشارك القحطاني لأول مرة في تدريبات فريقهالجماعية في البطولة الأسيوية بعدما جاء على قمةالمجموعة الثانية رغم فوزه مرة واحدة في آخر ثلاث باريات.



ويظهر لخويا في هذا الدور لأول مرة بينما هذهالمشاركة الثانية له فقط في البطولة القارية وسيكونجيريتس على موعد مع ناديه السابق الهلال الذيتركه من أجل قيادة منتخب المغرب في 2010.



وأكثر ما يخشاه الهلاليون هو معرفه مدربهم السابق بكل خفاياهم.. بيد أن هذا لم يبدوا أنه يقلق زلاتكوالذي قال :"سنلحق غيريتس بكوزمين أولايو" في أشارة لمدرب العين الذي درب الهلال قبل غيريتس.. وقال زلاتكو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة :"حقق غيريتس نتائج مميزة حينما كان مدرباللهلال، ويملك عناصر مميزة في فريقه الحالي،خصوصا في الهجوم، ونسعى للتصدي لخطورةالفريق القطري باختيار افضل توليفة من اللاعبينلخوض اللقاء".. وقلل زلاتكو من أفضلية لخويا بحكمدراية غيريتس الكاملة بخبايا الهلال ومعرفته الجيدةبلاعبيه، وقال " الأمر ذاته تكرر مع الروماني كوزمين أولاريو الذي اشرف على تدريب الهلال في فترة سابقة وحقق معه نتائج مميزة ، إلا أنهخرج من البطولة ذاتها من دور المجموعات على يدالهلال".. وتابع :"ظروف الهلال ولخويا متشابهة إلىحد كبير حيث خرجنا من كأس الملك امام الاتحادفي دور الثمانية ، وكذلك الحال بالنسبة للخوياالذي ودع من مسابقة الكأس ، لذلك تبقت لنا ولهم المنافسة الأسيوية ، ونسعى للتأهل للدور الثمانية".



وابدى مدرب الهلال قلقه من اخطاء مدافعيه القاتله بقوله:"للأسف أتحدث مع اللاعبين في كل تدريب وفي كل اجتماع يسبق اللقاءات بضرورة التركيز الكلي في دقائق المباراة كافة.. لكن مازالت الاخطاء الفردية موجوده وسنحاول علاجها قبل لقاء لخويا.. لاعبونا يملكون الخبرة الكافية لعلاج مثل هذه المشاكل".



وفي المقابل بدأ غيريتس سعيدا وهو يتواجد في الرياض مجددا وقال :" يعتبر الهلال الأفضل والأجهز فنياً، وكان قريباً من الحصول على لقب الدوري لولا التفريط في بعض النقاط السهلة "..وتابع متحدثا عن فريقه :"عوضنا إخفاق الدوريبالتأهل لدور ال 16 بدوري أبطال آسيا ".



واعترف غيريتس بوجود فوارق كبيرة بين الفريقين وخاصةً من الناحية الجماهيرية , وقال: "أعلم ان الفوارق كبيرة من الناحية الجماهيرية والإعلامية والصخب الرياضي في السعودية أكبر بكثير من قطر.. ولكن سنعطي لاعبينا الدوافع الكاملة التي ستعوضهم عن ضعف القاعدة الجماهيرية للفريق.. لخويا قادم بقوة ليكون الفريق الأفضل في قطر".

بقية المباريات

وفي بقية المباريات يأمل الشباب ممثل الإماراتالوحيد المتبقي في دوري أبطال آسيا في تجنبمصير العين عندما يواجه الأستقلال الأيراني على أمل أستكمال ظهوره القوي مع عودته لأدوار خروجالمغلوب في المسابقة القارية للمرة الأولى منذ مايزيد على 20 عاما.

وبخروج العين والجزيرة والنصر من مرحلةالمجموعات بقي الشباب بمفرده يحمل لواء كرةالقدم الإماراتية في دور الستة عشر وسيلعب علىأرضه ذهابا حين يستضيف الاستقلال الإيراني غداالأربعاء.



والاستقلال هو نفس الفريق الذي هزم العين مرتينفي مرحلة المجموعات وسيكون على الشباب تحقيقنتيجة إيجابية قبل أن يسافر إلى طهران لخوضمباراة الإياب الأسبوع المقبل.



وحصل المدرب البرازيلي ماركوس باكيتا (بالصدفههو مدرب سابق للهلال) ولاعبوه على دعم غير متوقعمن مهدي علي مدرب منتخب الإمارات الذي زارمعسكر الفريق واعتبر الشباب في مهمة وطنيةكممثل وحيد للبلاد.



وسيفتقد الشباب لجهود الرباعي الموقوف وليدعباس وحسن إبراهيم ومحمود قاسم ومحمد مرزوقلكن باكيتا سيظل يستفيد من الثلاثي البرازيليسياو وإدجار ولويس هنريك بالإضافة الى عزيز بيكحيدروف.



وفي مباريات الشرق يستضيف سنترال كوستالأسترالي جوانزا الصيني فيما يحل كاشيواريسول الياباني ضيفا على جوينبك هيواندايالكوري الجنوبي.



وستلعب مباريات الأياب يومي 21و22 مايو الجاري.