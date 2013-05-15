سامي الجابر: الاتحاديون أخطأوا في إبعاد "نور"

أكد اللاعب الدولي السابق ومساعد مدرب فريق اوكسير الفرنسي سامي الجابر أنه تفاجأ بخبر انتقال قائد الاتحاد السابق محمد نور الى نادي النصر، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "محمد نور قامة كبيرة لا يجب الاستغناء عنه تفاجأت بخبر انتقاله.. كنت اتمنى أن يبقى على الاقل سنه أو سنتين ويعتزل مع الاتحاد لاسيما وانه مساهم بنسبة 70% في بطولات الاتحاد.. محمد نور يعتبر مثل أحمد جميل من الصعوبه أن يلعب مثلا مع الهلال.. ولكن نحن لا نعلم عن ظروفه وهذه سنة الاحتراف".

وأوضح الجابر أن الاحتراف يطبق فقط بالاسم في الرياضة السعودية بسبب ما يشاهده من جهل كبير من معظم اللاعبين السعوديين لمعنى الاحتراف وقال:"لازلنا بعيدين عن الاحتراف في السعودية.. يجب أن نعمل لتثقيف اللاعبين الصغار بالاحتراف.. معظم لاعبينا يجهلون معنى الاحتراف الصحيح.. يجب أن ننظر للأجيال القادمة".

وحول احتراف بعض اللاعبين السعوديين في الدوري البرتغالي والبلجيكي قال: "الدوري البرتغالي والبلجيكي لا يقارن بالدوريات العالمية الأخرى فهو أقل منهم.. السعوديون يحتاجون لبطولات قوية مثل الدوري الانكليزي وبطولات مهارية مثل الدوري الاسباني وبطولات تعتمد على الانضباط التكتيكي مثل الدوري الايطالي".



وأشار الجابر الى أن وجهته المقبلة ستتحدد بعد يوم 24 مايو الجاري وهو يوم أخر لقاء لفريقه أوكسير ومن ثم سيعلن وجهته المقبلة.

