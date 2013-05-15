طفل الـ"5 أعوام".. "يلقن" الكبار درساً في الأخلاق

لقن طفل (في الخامسة من عمره) درساً للعالم في أخلاقيات كرة القدم، إذ أوقف لاعب نادي "يونيون فييرا" الإسباني (أحد أندية جزر الكناري في إسبانيا)، اليخاندرو، مشادة كلامية حادة بين مديره الفني وحكم المباراة التي خاضها فريقه ضد "باريو اتلانتيكو" الإسباني في بطولة المدارس لجزر الكناري الإسبانية.

وكان المدير الفني لفريق "الطفل"، ممتعضاً من قرارات الحكم في الشوط الأول، فقرر النزول إلى أرض الملعب في الشوط الثاني، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية بينه وبين حكم اللقاء، ما دفع الطفل اليخاندرو (مهاجم الفريق) إلى التدخل ووقف المشكلة بعد أن صاح فيهم: " توقفوا.. توقفوا.. توقفوا".

وأبعد الطفل مديره الفني بيده اليمنى والحكم بيده اليسري، كما يظهر في الصورة التي تصدرت أغلفة أكثر من صحيفة إسبانية، واعتبرها البعض صورة الموسم.

وأبدى رئيس نادي "يونيو فييرا"، فرانسيسكو راموس اعتزازه بالطفل، وفخره بالعمل الذي قام به، فيما قال رئيس نادي "باريو اتلانتيكو" إنه يشعر "بالحرج مما حدث من قبل الكبار في الملعب، وبالحرج أيضاً مما فعله الطفل الذي لقن البالغين درساً بليغاً في الأخلاق".



