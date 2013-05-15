عذراً "ميسي".. "نيمار" يدرّ "ذهباً" أكثر منك

صنفت مجلة "سبورتس برو" الإنجليزية الشهيرة المتخصصة في التقارير الرياضية الاقتصادية، مهاجم نادي سانتوس البرازيلي نيمار داسيلفا كأفضل رياضي في العالم من حيث القيمة التسويقية.

وجاء بعد اللاعب البرازيلي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتلاه في القائمة العداء الجامايكي يوسن بولت، ومن ثم سائق سيارات "فورمولا ون" الإنجليزي لويس هاملتون.

لكن لماذا يتصدر القائمة الشاب ذو الـ21 ربيعاً، والذي لم يلعب خارج البرازيل ولم يلعب أي بطولة خارجية قوية، على باقي الرياضيين المشاهير في العالم؟

هذا السؤال يرد عليه أحد محرري المجلة، دايفد كوشنان، الذي يفسر لماذا احتل نيمار المرتبة الأولى لهذا العام والعام الفائت أيضاً، بقوله: "إنه يوضع بعين الاعتبار قيمة اللاعب التسويقية خلال 3 أعوام مقبلة، بالإضافة لتوقع أي رياضي سيستثمر فيه الرعاة"، مضيفاً: "نيمار لديه كأس العالم المقبلة في البرازيل، وفي اعتقادنا أنه سيبهر العالم بما سيقدمه، خصوصاً أنه سيلعب على أرضه".

ويتابع: "يضاف إلى ذلك أن نيمار سينتقل لأحد الفرق الكبيرة، وغالباً سينتقل إلى برشلونة، وهذا سيعطيه نوعاً آخر من الشهرة، وسينقله إلى مستوى جديد من الحياة. بالطبع لا نشكك في أن ميسي هو أكثر لاعب موهوب في العالم، لكن ليونيل ليس لديه الكاريزما داخل الملعب مثل نيمار، وليس لديه ثقة في نفسه أمام الكاميرات كما هو الحال مع اللاعب البرازيلي".

ويوضح كوشنان، سبب اختيار نيمار ليتصدر القائمة، على نحو أكثر دقة، بالقول: "إذا كنا نتحدث عن الرجل الأكثر قيمة في السوق لثلاثة أعوام مقبلة، أو تتجه إليه الأنظار، فهو نيمار، ومن المستحيل تجاهل أمر كهذا".

وكان فريق من 5 خبراء رياضيين واقتصاديين، من مجلة "سبورتس برو" اختاروا نيمار بعد حصر المعلومات من جميع شركات التسويق الشهيرة في العالم، بالإضافة إلى الاتحادات والوكالات العالمية الرياضية الأشهر في العالم.

وشهدت نسخة هذا العام من المجلة وجود العديد من الرياضيات الشابات بعد مشاركة ضئيلة منذ نسخة عام 2008، حيث جاءت لاعبة التنس الأميركية سولان ستيفينز في المركز التاسع في القائمة.

ويؤمن كوشنان أن الألعاب الأوليمبية "لعبت دوراً هاماً في زيادة عدد اللاعبات أو الرياضيات في نسخة هذا العام"، لافتاً إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دوراً هاماً في التصنيف، فمدافع مانشستر سيتي البلجيكي فينسنت كومباني موجود في القائمة بسبب حضوره الدائم في "تويتر"، ونشر أخباره".

وجاء ترتيب الرياضيين العشرة الأوائل في القائمة التي أصدرتها المجلة على النحو التالي:

1- نيمار دا سيلفا - البرازيل "كرة القدم".

2- ليونيل ميسي - الأرجنتين "كرة القدم".

3- روري ماكلروي - أميركا "الغولف".

4- روبرت جريفين - أميركا "كرة القدم الأميركية".

5- أوسين بولت - جامايكا "ألعاب القوى".

6- نوفاك دجوكوفيتش - صربيا "التنس".

7- لويس هاملتون - إنجلترا "الفورمولا ون".

8- كريستيانو رونالدو - البرتغال "كرة القدم".

9- سلوان ستيفينز - أميركا "التنس".

10- بلاك جريفين - أميركا "كرة السلة".